الامارات | 5 مصابين في حادث تصادم بين طائرة وحافلة في لوس أنجلوس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب 5 أشخاص عندما اصطدمت طائرة بحافلة في مطار لوس أنجلوس الدولي بولاية كاليفورنيا الأميركية، الليلة الماضية.

وحدثت الواقعة بينما كانت طائرة من طراز "إيرباص إيه 321"، تُسحب في ممر، لتصدم حافلة تنقل مسافرين من مكان لآخر على أرض المطار، وفقا لإدارة الطيران الفدرالية.

وقالت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس إن 5 أشخاص أصيبوا، من جراء "حادث تصادم على سرعة منخفضة".

والمصابون الخمسة هم سائق الحافلة و3 من ركابها، ونقلوا إلى المستشفى، إضافة إلى عامل كان على متن الطائرة تلقى العلاج في موقع الحادث.

وأعلنت شركة "أميركان إيرلاينز" أن الطائرة لم تكن تعمل كرحلة تجارية عندما وقع التصادم، ولم يكن هناك على متنها أي مسافرين، بينما أكد المطار أن العمليات الأخرى ظلت طبيعية.

وفي السياق ذاته، قالت إدارة الطيران الفدرالية إنها ستحقق في واقعة التصادم، الذي يأتي بعد سلسلة من الحوادث غير المعتادة في المطارات الرئيسية خلال الآونة الأخيرة، كان أبرزها في 4 فبراير الجاري حين تجنبت طائرتان تصادما محتما في مطار أوستن بيرجستروم الدولي بولاية تكساس، أثناء هبوط واحدة وإقلاع الأخرى من المدرج ذاته، وقبلها بيوم، ارتطمت طائرة بجناح أخرى متوقفة مما أدى إلى تحطمه، في مطار نيوارك ليبرتي الدولي بولاية نيوجيرسي.

وفي شهر يناير الماضي، اضطرت طائرة إلى تأجيل إقلاعها بعد أن عبرت أخرى أمامها بشكل خطير على بعد 300 متر فقط، بمطار كينيدي الدولي في نيويورك.