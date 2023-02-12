لم يتبقَّ من فصل الشتاء سوى أسابيع قليلة، ولحرصنا على جمالك وتألقك الدائم اخترنا لك عدة صيحات لمكياج شتوي من وحي النجمات؛ لتطبيقه في إطلالاتك القادمة بلمسات ناعمة سهلة التطبيق.لا تتخلى النجمات عن اختيار المكياج الترابي؛ لما يضفيه من نعومة وجمال وتميز، بالإضافة لكونه صيحة لا تبطل موضتها على مر السنوات، وتناسب كل الأوقات، وقد لفتت نوال الزغبي أنظارنا بمكياج مونوكروم اعتمد على درجات اللون البني، وتميز بإضافة الجليتر اللامع على الجفن المتحرك للعين مع رسمها بالكحل الأسود الداخلي والماسكرا المحددة، كما كسرت قاعدة الألوان بعدسات رمادية أضافت اتساعاً على العينين إلى جانب رسمة الحواجب الطبيعية، ولأن اللون الزهري من أكثر صيحات الموضة رواجاً هذا العام فهو مناسب بشكل كبير مع المكياج الترابي.

سيرين عبد النور بمكياج مرح

في إطلالة مرحة مناسبة للحفلات الكبيرة وتليق بالمرأة الجريئة المحبة للموضة كسيرين عبد النور، اختاري مكياجاً ذهبياً مزيناً بالستراس مع إضافة الرموش الاصطناعية ورسمة الكحل الأسود، واستخدمت البلاشر البني وأحمر الشفاه الوردي لتكمل إطلالتها.

أصيل هميم بمكياج وردي

بالإضافة إلى كون اللون الوردي من أكثر الألوان رواجاً في 2023، فهو يمنحك أناقة وأنوثة مختلفة عند تطبيق الصيحات الجمالية المختلفة، وقد اختارته أصيل هميم بالاعتماد على اللون الفاتح للعينين مع الرموش الاصطناعية والأيلاينر الأسود السائل المسحوب للخارج مع عدسات بلون فاتح، واستخدمت بلاشر بنياً وأحمر شفاه وردياً بدرجة فاقعة للحصول على إطلالة عصرية.

يسرا اللوزي بمكياج أحمر

بينما فضلت يسرا اللوزي اختيار مكياج دافئ بدرجات اللون الأحمر الشتوية، واختارت لجمال عينيها أيشادو عنابياً لامعاً مع تداخل اللون البيج في الجفن المتحرك للعينين، واستخدمت رموشاً اصطناعية وعدسات بلون فاتح مع بلاشر ترابي وأحمر شفاه باللون الأحمر الداكن.

أصالة بمكياج رمادي

وفي إطلالة مختلفة تُبرز حب أصالة لمواكبة صيحات الموضة، اختارت مكياجاً دخانياً بدرجات اللون الرمادي ليجعل عينيها دافئتين وجذابتين، واستخدمته في رسم عينيها مع إضافة درجات ترابية، واعتمدت ماسكرا وكحلاً باللون الأسود، فيما كسرت رتابة اللون باختيار درجات فاتحة من الوردي للشفاه والوجنتين، واستخدمت لتحديد ملامحها تقنية الكونتور.

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