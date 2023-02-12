أفكار متنوعة يمكن من خلالها جعل الفستان الدانتيل أكثر جمالاً

اختيار فستان الزفاف وانتقائه هو أكثر اللحظات سعادةً وأكثرها إرهاقاً في الوقت ذاته، لأنه التفصيل الأكثر أهمية بين التفاصيل الأخرى، من قائمة الضيوف أو ترتيبات الأزهار.ورغم أن كل عروسٍ لديها تفضيلاتها الخاصة بشأن فستان الزفاف الذي ستختاره، إلا أن هناك أحياناً من يجهلنَّ كيف يقمنَّ بإضافة لمسةٍ سحريةٍ بسيطة تغير من شكل الفستان وتعطيه رونقاً آخر.

ولأن فستان الزفاف الكلاسيكي المصنوع من الدانتيل يُعد أحد أشهر أنماط فساتين الزفاف، حيث يبدو رائعاً على الجميع ويلتقط جوهر العروس تماماً٬ قمنا هنا برصد مجموعةِ من الطرق التي يمكنكِ من خلالها جعل هذا الفستان أكثر جمالاً.

في حال اخترت فستاناً من الدانتيل يحتوي على الكثير من التفاصيل المزخرفة فإنه من الجيد استكمال تلك الزخرفات لطرحةٍ لها تصميمٌ مماثل، إذ ستضيف طبقات الدانتيل هذه بُعداً لمظهرك مع إبراز الأنماط الرائعة المنسوجة في ثوبك.

ويمكن أن تكون الطرحة بالطول الذي تريدينه، فبينما تختار بعض العرائس طرحةً تمتد للأرض، تختار أخريات طرحةً قصيرة أكثر مرحًا تتدلى على أكتافهن.

إكسسوار الشعر

في حال لم ترغب في اختيار طرحةٍ ما، جرّبي وضع تاجٍ رائعٍ يُظهركِ كملكة، ولكن في حال لم ترغبي في إطلالةٍ ملكية، وكنتي لا تزالين تريدين ملحقاً متميزاً، فاختاري إكسسوار رأسِ مع أحجار كريمة أو لؤلؤ، حيث أن عصابات الرأس المصنوعة من اللؤلؤ هي عصرية للغاية وستكمل بشكل مثالي تفاصيل فستان الدانتيل الذي ترتدينه.

كاب

إذا كنتِ ترغبين في إضافة المزيد من الطول لفستانك من الدانتيل، فيمكن ذلك من خلال إقرانه مع كاب، حيث يتم تعليق هذه الإضافة الأنيقة من الكتفين أو من أعلى الفستان وتتدرج إلى أسفل، مما يخلق صورة ظلية مذهلة للعروس، ويعطيكِ إطلالةً رائعة وأنيقة.

حزام متلألئ

في حال كنت تبحثين عن شيءٍ إضافيٍ صغير لترتقي بفستانك من رائع إلى مثالي، فيمكنكِ ذلك من خلال إضافة حزام أو وشاح مرصع بالجواهر، حيث يجعل تباين الجواهر على الدانتيل فستانك أكثر جذبًا للأنظار، كما أن وضع حزام على محيط الخصر سيجعل جسدكِ يبدو أكثر مثالية.

أحذية مشرقة وملونة

يمكنُ أن تضيفي رونقاً جذاباً إلى فستانك من الدانتيل من خلال التفاصيل الملونة، ومن أفضل الطرق لإضافة اللون هو ارتداء أحذية برّاقة.



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