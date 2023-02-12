عالمات مصريات برعن في مجال العلوم دوليا ومحليا..«بصماتهن في كل مكان»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تميزت فتيات مصر في مجالات مختلفة بداية مثل العلوم والكيمياء وأبحاث السرطان والتكنولوجيا، منهن من كرمتهم الدولة وأخريات تم تكريمهن في دول مختلفة مثل ألمانيا وإيطاليا، ومن هؤلاء العالمات دكتورة منار أحمد، الحاصلة على جائزة جامعة كاميرينو الإيطالية، ودكتورة سارة حجي الباحثة في علاج أمراض السرطان، وآخرهم دكتورة نهى فايد التي كرمها رئيس الوزراء خلال فعاليات قمة المناخ «كوب 27»، وتستعرض «هن» أبرز أعمالهن خلال لقاءات لهن عبر «الوطن».

تكريم دكتورة منار أحمد في جامعة ايطالية

تحت شعار«الكيمياء هي شمسي ومائي»، بدأت الدكتورة منار أحمد كلماتها أثناء تكريمها في جامعة كاميرينو الإيطالية، كأفضل عرض تقديمي للكيمياء العضوية الفلزية، لتروي بعدها كواليس العرض الذي قدمته ضمن مناقشتها لرسالة الدكتوراة، وقالت منار«الجائزة تُمنح للشباب الباحثين المتميزين عن المشاريع الخاصة بهم في مرحلة الدكتوراة، إذ تعقد الجامعة مؤتمرًا علميًا يقوم فيه الباحثين الشباب بتقديم مشاريع الدكتوراة الخاصة بهم وشرحها بحيث يمكن للجميع فهمها، ثم تعقد لجنة علمية دولية متخصصة لاختيار أفضل باحث شاب بناء على عرضه المتميز لأبحاثه ومشروعه العلمي بفترة الدكتوراة؛ وبفضل الله تم اختياري كأفضل عرض تقديمي وأفضل باحث دكتوراة، ومنحي جائزة الجامعة لأفضل عرض تقديمي عن مشروعي الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بفرع أصيل من فروع الكيمياء وهو الكيمياء العضوية الفلزية»

واستكملت حديثها عن المشروع «مجال مشروعي جديدًا كُلِّيًّا، لم يسبق لأحد بجامعة الإسكندرية العمل به، ونجحنا بالفعل في تشييد أكثر من 30 مركبا بتلك الاستراتيجية، جميع المركبات أظهرت فعالية طبية عالية ضد سرطان الثدي والكبد والدم، وتم نشر بحثين دوليين عن رسالة الماجستير».

سارة حجي باحثة مصرية شرفت بلدها في الخارج

بين المصريات اللاتي شرفن بلادهن في الخارج في محاولة إعلاء اسم مصر وخاصةً المرأة المصرية، بذلت دكتورة سارة حجي جهودا كبيرة لإيجاد علاجًا لمرض السرطان وتم تكريم أبحاثها بعد قبولها في المركز الألماني لأبحاث السرطان وجامعة «هايدلبرغ»، للدراسة والحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، حتى فازت بجائزة Richtzenhain للدكتوراه لعام 2021، لعملها المتميز خلال مرحلة الدكتوراه، بالإضافة إلى اختيار البلوج الكندى انفلونس دايچيست، المصرية سارة حجى ضمن أفضل 15 مدربة حياتية فى برلين.

تكريم نهى فايد ضمن سفراء COP27

وخلال 4 أشهر فقط، قبل افتتاح فعاليات قمة المناخ استطاعت نهى فايد، الانتهاء من مشروعها «شباب من أجل الأرض»، القائم على زيادة وعي الشباب والأطفال بخطورة المشكلات التي تواجه الأرض، منها زيادة نسبة الكربون وانتشار الحرائق، وتعريفهم بكيفية مواجهة تلك المشكلات بأنفسهم بمساعدة التكنولوجيا.

وقالت «نهى» لـ«هن»، «فكرة المشروع قائمة على تعليم الأطفال لحد 18 سنة، أنهم يحلوا المشاكل الموجودة في العالم بمساعدة التكنولوجيا من خلال استخدام تقنية «IOT» لصناعة نظام يربط بين جهاز حساس «sensor»، يصدر إنذارًا عند حدوث حريق»، وكرمها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن هذا المشروع.