الاستخدام الصحيح لزيت الخروع على البشرة.. يخلصك من التجاعيد

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يعد زيت الخروع من الوصفات الطبيعية التي تعزز نمو الشعر بقوة ملحوظة، إذ تحرص العديد من السيدات على استخدامه في المنزل دون اللجوء لمستحضرات تغذية الشعر الكيميائية، لكن ما تغفل عنه الكثير من النساء، هو أن لزيت الخروع خصائص أخرى للعناية برموش العين، وكذلك كمضاد للشيخوخة.

معلومات عن زيت الخروع

وحسب ما كشف موقع «العربية»، أنه يتم استخراج زيت الخروع من بذور نبات الخروع ذاته، حيث تنتشر زراعته في كل من القارة السمراء، وأمريكا الجنوبية، والهند.

وتتعدد فوائد زيت الخروع في مجال العناية بالبشرة، وذلك لاحتوائه على نسب عالية من مضادات الأكسدة، والبروتينات، والمعادن، وأوميجا 6 و9، وهو ما يجعله محاربًا قويًا لظهور تجاعيد البشرة، وكذلك البقع الداكنة على الوجه.

كيفية استخدام زيت الخروع للبشرة

يتمثل الاستخدام الصحيح لزيت الخروع لمعالجة البشرة، بوضعه على مناطق متفرقة من الوجه، بما في ذلك محيط العينين والشفاه، والمنطقة الفاصلة بين جانبي الأنف، بالإضافة إلى تجاعيد العنق، كما يشير الخبراء إلى أنه يناسب كافة أنواع البشرة، وقد أثبتت الدراسات العلمية، أن هذا الزيت الطبيعي، يساهم في تقليل تجاعيد الوجه.

ويتم وضع زيت الخروع على البشرة بعد خلطه بكمية بسيطة إما من زيت اللوز، أو زيت الزيتون، أو زيت جوز الهند، ومن ثم يتم وضع بضع قطرات من الخليط على قطع قطنية صغيرة، وتمريرها على المناطق التي تظهر فيها الخطوط والتجاعيد.

وينصح خبراء العناية بالبشرة، بوضع زيت الخروع في المساء على بشرة نظيفة، وذلك حتى تتمكني من الاستفادة بخصائصه خلال ساعات النوم.