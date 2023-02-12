طريقة عمل الشمعة العطرية في المنزل.. متدفعيش ألف جنيه

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

وضع شمعة عطرية بالعطر المُفضل لك أمر جيد للاسترخاء والاستمتاع بوقت خاص لنفسك بعد يوم عمل شاق، إذ إنها تساعد على الاسترخاء وخلق حالة مزاجية مميزة تدفعك للعمل بنشاط مُجددًا بعد الوصول لساعات من النوم العميق.

وخلال الآونة القليلة الماضية، تداولت العديد من السيدات أحد أنواع الشموع العطرية التي تساعد في تعطير المنزل، وأيضًا الاسترخاء، إلا أن أسعارها فاقت الـ1000 جنيه.

ومع انتشار العديد من المنشورات حول شمعة الاسترخاء العطرية، إليكِ عدة خطوات ومكونات بسيطة لصنعها بنفسك في المنزل وفقاً لموقع «boldsky».

مكونات صنع الشمعة العطرية

شموع عادية

الزيوت العطرية الأساسية المفضلة لديك من اللافندر أو الورد، وغيرها

وعاء يتحمل درجة حرارة النار

برطمان زجاجي مقاوم للحرارة

ملعقة من السيليكون

فتيل الشمع

عيدان تناول الطعام

كيفية عمل الشمعة العطرية في المنزل

في البداية أحضري وعاء ستانلس، وقومي بصب الشمع فيه.

ضعي الشمع على النار لإذابته ولكن بطريقة «حمام الماء» حتى يذوب الشمع بطريقة غير مباشرة من النار.

بعد إذابة الشمع قومي بوضع الزيت العطري المفضل لك.

قومي بتقليب الشمع والزيوت جيدًا بواسطة الملعقة السيليكون.

قومي بتثبيت الفتيل باستخدام العيدان الخشبية، ثم قومي بصب الشمع في البرطمان الزجاجي.

اتركي الشمع في البرطمان في مكان جيد التهوية حتى يصبح صلبا، ويمكن استخدامه فيما بعد.

طريقة تحضير معطر المنزل

إليكٍ طريقة تحضير معطر المنزل، بحسب الشيف غادة التلي، مقدمة برنامج «زعفران وفانيليا» على فضائية cbc سفرة.

المكونات لتحضير معطر المنزل

ملح

قرنفل

زيت عطري - ملعقة واحدة

عود قرفة

أعواد خشبية

طريقة تحضير معطر المنزل

أحضري زجاجة فارغة نظيفة في البداية.

قومي بوضع المكونات جيدًا.

ثبتي الأعواد الخشبية والقرفة واستمتعي بالعطر المميز.