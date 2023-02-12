الامارات | نبيلة عبيد تعلن استعدادها لتبنّي الطفلة السورية التي ولدت تحت الركام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الفنانة المصرية نبيلة عبيد عن استعدادها التكفُّل برعاية الطفلة السورية "عفراء" التي وُلدت تحت أنقاض الزلزال.

وأعربت الفنانة المصرية، في تسجيل صوتي لبرنامج «MBC Trending»، عن تأثرها الشديد بالمأساة الكبيرة التي يكابدها الشعبان السوري والتركي.

وقالت إنها تابعت مشهد لنقاذ الطفلة من تحت الأنقاض ووفاة والدتها على الفور، مؤكدةً أنها لم تتمالك أعصابها من جراء المشهد المؤثر.

وطالبت بمعرفة مصير الطفلة ومكان وجودها، معلنةً استعدادها التكفُّل برعايتها.

وكان مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر مجموعة من الرجال فوق ركام مبنى مدمّر، بينما يهرول رجل من خلف جرافة صفراء وهو يحمل الرضيعة المولودة حديثا ولا شيء يكسوها سوى طبقة من الغبار الممزوج بالدماء غطت جسدها الهزيل.

وكان عامل الإنقاذ الذي تولى إخراج المولودة من تحت الانقاض قد أعلن لاحقاً أنه سيتبناها وأنه أطلق عليها اسم "عفراء" وهو اسم أمها التي توفيت خلال ولادتها تحت الركام.