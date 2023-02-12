«ع» و «ض» إتيكيت.. عليك اتباع آداب العمل والغناء

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يندرج تحت فن الإتيكيت أو معايير الذوق العام قيم كثيرة، يجب أن تراعيها كل فتاة أو سيدة، والكثير من النساء يحرصن على التعامل بشكل جيد وجذاب خلال الحياة اليومية، ويردن دائمًا معرفة كيفية التصرف في المواقف الحياتية اليومية، كما يبتغين التفنن في التعامل مع المحيطين بهن بلياقة وذوق، وهناك إتيكيت خاص بكل شيء في يومنا، ويجب أن تكون الفتيات مُلمات به.

لذلك نعرض لكم من خلال «هُن» كل يوم سلسلة من فنون الإتيكيت حسب حروف الأسماء من الألف إلى الياء، بحسب كتاب المرأة وفن الإتيكيت للكاتبة مهجة زايد.

إتيكيت حرف «العين»

عتاب

‏ - إذا أردتِ عتاب أحد فلا يكون أمام جمع من الناس، بل على انفراد وبهدوء وبلا انفعال، واجعلي العتاب مقصورًا على الأشياء المهمة. ‏

‏عمل

- لا بد أن تعرفي أنه من الإتيكيت أن علاقتك بزملاء العمل يجب أن تكون لها حدود، فهذه العلاقة تختلف عن أي علاقة أخرى لأننا بالطبع لا نختار زملاء العمل بل يفرضون علينا بسيئاتهم وحسناتهم.

- يجب أن تعاملي جميع الزميلات والزملاء معاملة واحدة وتكون معاملة طيبة للجميع.

- لا تتدخلي في الشئون الشخصية للآخرين.

- لا تنقلي أسرار بيتك وحياتك الخاصة للعمل، فالزمالة تختلف عن الصداقة.

- إذا انتقدك رئيسك فى العمل تقبلي النقد.

-‏ فكري فيما يقوله وحاولي إصلاحه، واعتبري هذا شيئًا عاديا ممكن أن يحدث لأى شخص.

- ‏إذا عملتِ لأول مرة أو انتقلتِ لعمـل جديد فيجب مراعاة الآتي: ‏

‏- تواضعي واتركي الآخرين يكتشفون مزاياك.

‫‏- احترمي مواعيدك فهى مظهر للجدية والكفاءة والانتظام. ‏‫

‏- حاولي الحصول على أكبر نسبة حضور ممكنة، ولا تحاولي في بدء الإجازات إلا لأعذار قهرية.

- احترمي مبدأ «المعرفة على قدر الحاجة» بالنسبة لك ولغيرك، ولا تعطي بيانات للغير تزيد عما يكفي للرد على أسئلته، لأن هناك أسرارًا للعمل.

- ‫تجنبي مثيري المشاكل الذين يسألون أسئلة محرجة وحذار من الشخص الذى ينقل الكلام.

عملك ورؤساؤك

- ‏لكي تتعاملي مع رؤسائك راعي الآتي:

- ‏ لابد أن يكون ولاؤك كاملًا للمؤسسة التي تعملين بها.

- ‏احترمي وقت رئيسك، وادرسي المشكلة التي ستعرضينها عليه جيـدًا ولا تقاطعيه.

- عليكِ أن تشعري رئيسك بجديتك في العمل وتقديم العون حتى لو ضحيت بوقتك أو إجازتك.

‏- إذا وصلتك تعليمات متعارضة من الرؤساء فلا تناقشيها بينهم واعرضي الأمر على رئيسك المباشر أولًا.

- ركزي على الدروس المستفادة ولا داع للتوبيخ.

- ‏ ‏حسن الإصغاء والاستماع لوجهة نظر المرءوس.

- ‏ حاولى أن تبتعدي عن عوامل الاستثارة والغضب حتى لا يخرجك الغضب عن الحدود المطلوبة لفلسفة الإدارة ويفعـل نتيجة عكسية.

عادات

- لكل إنسان منا عاداته التي يفعلها دون أن يشعر وهو ما يمكن أن نطلق عليه «لازمة» لأنها تلازمه دون قصد منه.

- من العادات المستهجنة التي ننصحك بالإقلاع عنها وتجنبها ‏حك الرأس و‏النفور من الناس والتحدث عن الثروة وعن الأصول العريقة.

إتيكيت حرف «الغين»

غرباء

- من الإتيكيت أ‏لا تندفعي إلى التعرف بالغرباء الذين لا تعرفينهم.

- ‏الحكمـة تقتضي ألا تسرعي بالتعرف ودمج علاقات مع بالناس بهذه الطريقة. ‏

- تروي في التحدث مع الآخرين.

غناء ‏

‏- إذا سمعتِ غناء أو طربًا أعجبك فلا تظهري هذا الإعجاب فى صورة تصفيق وتهليل.