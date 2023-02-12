روشتة الشعور بالسعادة وعلاج الاكتئاب.. ابتعدي عن الهواء الملوث والقلق

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد الشتاء من أكثر الفصول التي تعاني فيها السيدات من الاكتئاب، لذلك قدمت جامعة هارفارد الأمريكية، مجموعة نصائح للابتعاد عن الاكتئاب، وأهمها استنشاق الهواء الجيد، من خلال الدراسة التي نشرت في مجلة «جاما سايكتري» التابعة للولايات المتحدة، التي كان محتواها أن استنشاق الهواء الملوَّث، على المدى البعيد، يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب بسبب التأثير الضار للتلوث على الصحة الذهنية، مما يسبب الشعور بالحزن والاكتئاب.

دراسة تبين علاقة الهواء الملوث بالاكتئاب

خلص الباحثون في الدراسة إلى أن التعرض لملوثات الهواء، مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق، خاصةً أثر تلوث الهواء غير النقي، إذ أنه يسبب معاناة الاكتئاب، وأظهرت النتائج وجود رابط قوي بين التلوث والاكتئاب، تحديدًا من خلال مراقبة مستويات الجزيئات الدقيقة وثاني أكسيد النيتروجين، لأن التلوث يؤثر على الصحة النفسية، وأضافت الدراسة أن هناك روابط أكثر وضوحًا بين التلوث وأمراض الجهاز التنفسي، لذلك يجب الابتعاد عن أماكن الملوثات.

تعليق طبيب على الدراسة

قال مصطفى داود، أخصائي مخ وأعصاب، لـ«هُن»، إنه توجد صلة قوية بين الهواء الملوث والاكتئاب، لأن الجزيئات الصغيرة الملوثة في الهواء تدخل في أدمغتنا، مما قد يؤدي إلى زيادة هرمونات التوتر والالتهاب الذي يؤدي إلى مضاعفات تسبب الاكتئاب، فضلًا عن الأضرار التي تلحق الصحة العقلية.

نصائح لعدم التعرض للاكتئاب

وبحسب دراسة جامعة هارفارد، عن أسرار السعادة، التي نشرت في صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، هناك مجموعة من النصائح للعيش في حياة سعيدة والابتعاد عن الاكتئاب، وهي كالتالي:

- الوجود في محيط بيئي مع أشخاص يحبونك.

- العلاقات الجيدة التي تتكون من الأسرة والوسط المحيط في عملك، وجود أصدقاء يجعلك تعيشين لفترة أطول.

- اعتماد نظام غذائي صحي، حتى لعدم خسارة الوزن، ولكن لحياة أفضل.

- التمارين في الهواء الطلق، إذ تساعد التمارين على تخفيف الشعور بالقلق والتوتر.

- فعل أشياء جديدة مستحبة إلى قلبك.

- الابتعاد عن منافذ تلوث الهواء.