لحظة إنقاذ طفلين بقيا تحت الأنقاض 5 أيام في تركيا بسبب الزلزال المدمر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بات الرُكام منتشرًا ببقاع الأرض في تركيا، ربما أشبه بالمقابر الجماعية، إثر حدوث الزلزال المدمر، الذي قضى على الكثير من العائلات، رائحة الدماء تفوح في كل مكان، الأمهات يبحثن عن فلذات أكبادهن، والآباء تحت الأنقاض، وأطفال يصرخون على أمل الخروج على قيد الحياة.

الكثير والكثير من المشاهد المأساوية بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا، والعديد من البلدان، إذ تتوالى نتائجه بين الدقيقة والأخرى، وترصد كاميرات الإعلام العديد من المشاهد المؤثرة والمأساوية بين اللحظة والثانية.

شاهد لحظة إنقاذ طفلين بقيا تحت الأنقاض 5 أيام

ومن إنقاذ الأطفال وخروجهم من رحم أمهاتهن على قيد الحياة بسوريا، للحظات فارقة بتركيا، رصدت الكاميرات تداعيات زلزال تركيا المدمر، حيث تواصل عمليات الإنقاذ في محافظة «هاتاي التركية» انتشال المواطنين، في مشاهد قد تبدو معجزة، إذ استطاعت إنقاذ طفلين الأول بقي تحت الأنقاض لمدة 122 ساعة والثاني لمدة 128، وفقًا لما نقلته «سكاي نيوز».

فعلى الرغم من تضاؤل فرص العثور على الناجين، إلا أن الأمل يبقى موجودًا.

نجاة رضيع بأعجوبة

الجدير بالذكر أن قوات الإنقاذ في تركيا، كانت استطاعت استخراج طفل رضيع ووالدته من تحت الأنقاض في محافظة هاتاي جنوب تركيا أيضًا، إذ استغرقت عملية الإنقاذ حوالي 90 ساعة، وفقا لما ذكر رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو، على «تويتر».

وقامت قوات الإنقاذ بلفه في بطانية حرارية رقيقة مصنوعة من الألومنيوم، وذلك من أجل تنظيم درجة حرارة جسمه، ونقل وأمه على وجه السرعة إلى المستشفى، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

تداعيات الزلزال في تركيا

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، المعروفة باسم «أفاد»، 1891 هزة ارتدادية وقعت منذ الزلزال المدمر الذي تعرضت له البلاد.

وأشارت «أفاد»، إلى ارتفاع إصابات زلزال تركيا المدمر إلى 93 ألف إصابة، والوفيات إلى 20 ألفا و665 شخصا، وفقا لما ذكرته «العربية».

وكانت السلطات، أعلنت إجلاء 93 ألف شخص من المناطق المنكوبة جنوبي البلاد، بينما أشارت تقارير إعلامية، إلى ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال في تركيا وسوريا إلى نحو 26 ألفا.