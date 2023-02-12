مواقف من الإتيكيت بحرف الـ«ط» اتبعيها.. «اعرفي آداب الطريق والطعام»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يندرج تحت فن الإتيكيت أو معايير الذوق العام، قيمًا كثيرة، يجب أن تراعيها كل فتاة وسيدة، والكثير من النساء تحرص على التعامل بشكل جيد وجذاب خلال الحياة اليومية، وتريد دائمًا معرفة كيفية التصرف في المواقف الحياتية اليومية، كما تبتغي التفنن في التعامل مع المحيطين بها بلياقة وذوق، وهناك إتيكيت خاص بكل شيء في يومنا، ويجب أن تكون الفتيات ملمات به.

ونعرض لكم من خلال «هُن»، سلسلة من فنون الإتيكيت يوميًا، حسب حروف الأسماء من الألف إلى الياء، وفقًا لكتاب المرأة وفن الإتيكيت للكاتبة مهجة زايد.

إتيكيت حرف «الطاء»

- طائرة

- إذا كنتِ مسافرة فلا تتأخري عن موعد سفرك لأن الطائرة لن تنتظر متغيبًا.

طبيب

- إذا دخلتِ إلى الطبيب، فتذكري أنكِ لستِ المريضة الوحيدة، وأن في انتظاره أناس آخرين، فلا تطيلي المكوث عنده أكثر مما يجب.

- ‏من الأفضل أن تكتبي في ورقة كل ما تريدين أن تقوليه حتى لا تنسي.

- إذا دعيتِ إلى حفل أو في فرح، وكان بين الحضور طبيبًا، فلا تنتهزي الفرصة لاستشارته مجانًا في أمراضك أو أمراض أطفالك، ولا تنسي أنه أتى كى يشارككم حفلكم، فلا تشغلى وقت مرحه بما يحرمه من هذه المتعة ويضعه في جو العمل.

طبيعة

- خير مظهر تظهرين به في كل حالة هو المظهر الطبيعي، الذى تبدو فيه شخصيتك بلا تكلف.

- ‏إذا زرتِ مكانًا به تحف أو أشياء ثمينة لم ترِ مثلها من قبل فلا تظهري دهشتك.

طريق عام

‏‫ - من آداب الطريق العام أن تخرجى بزى يليق بالمكان الذي تذهبين إليه والمناسب للطريق. ‏

‫ ‏- لا تتلفتي حولك في فضول في أثناء سيرك.

- لا تنظرين لوجوه المارين.

- لا ترفعي صوتك وتضحكين بصوت مرتفع ملفت.

- ‏لا تطلبي مساعدة من رجل بالطريق إلا إذا اضطررت لذلك.

- إذا سرتِ فى الطريق مع آخرين، فلا تمشوا بعرض الطريق حتى لا تسدوا السبيل على المارة.

- من قواعد الإتيكيت، إذا قابلتِ بعض المعارف أو الأصدقـاء وأردتِ أن تسلمي عليهم، فلا تقفوا في وسط الرصيف، بل تنحوا جانبًا لتفسحوا مجالًا لمرور الناس. ‏

- ‏إذا كنتِ تحملين بعض المشتريات، فاحذري أن تضايقي بها الناس في الطريق أو في المواصلات.

طعام

- إذا تناولتِ الطعام فلا تصدري صوتًا يسمعه الجالسون معكِ. ‏

‫ - لا تهزي مقعدك في أثناء جلوسك إلى الطعام.

- تناولي الطعام وفمك مغلق حتى لا يظهر فيه الطعام. ‏

- إذا علق شيء بأسنانك من الطعام، فمن غير اللائق أن تستخدمي خلة الأسنان أو أصابعك في تنظيفها وأنتِ على مائدة الطعام، فعليكِ أن تذهبي إلى دورة المياه لإزالتها.

- إذا سقط طعام منك على المائدة وترك بقعة، استخدمي منديلًا أو ملعقة لرفع هذا الطعام، ثم حاولي تنظيف البقعة بقليل من الماء بقدر المستطاع واعتذرى للمضيف.

‏- من الإتيكيت، إذا كان الخبز سليمًا فيمكنك تقطيعه بأصابعك أيا كان نوعه.