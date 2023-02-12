كيفية اختيار ملابس طفلك في أمشير.. «زودي قطعتين وحافظي على الجوارب»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تقع معظم الأمهات في حيرة بشأن اختيار أنواع أقمشة ملابس طفلها خاصةً خلال فصل الشتاء، وفي التقلبات الجوية بين البرودة الشديدة والحرارة غير المتوقعة يأتي شهر أمشير، لذا لا تعرف الأم كيفية اختيار ملابس طفلها، وكم عدد قطع الملابس التي يجب ارتدائها، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن»، أنواع الملابس والأقمشة المناسبة خلال «أمشير» ونصائح لتدفئة جسم الطفل.

نصائح لارتداء الملابس

قدم الدكتور عفيفي السيد، أخصائي طب الأطفال، لـ«هُن»، مجموعة من النصائح حول ملابس الصغار في أعمار مختلفة بداية من حديثي الولادة حتى عمر 6 سنوات، للتعامل مع فصل الشتاء، وعدم الإصابة بالأنفلونزا ودور البرد، بالإضافة إلى عدد القطع التي يجب ارتدائها، وهي كالتالي:

- يجب أن يرتدى الطفل ملابس ثقيلة لأنه يتعرض للهواء بشكل كبير.

- يجب المحافظة على عدد القطع التي يتم ارتدائها في فصل الصيف مع زيادة قطعتين حتى لا تؤثري على عظام الطفل.

- طيلة فترة الشتاء يجب ارتدائهم للجوارب والقبعات، للحفاظ على دفء أطرافهم.

- الحرص على توفير الجوانتي والكوفية، الخاص بطفلك خاصةً خلال الأمطار.

- يجب أن تزيد الأم قطعة إضافية على عدد ملابس حديثى الولادة.

- يجب أن يرتدى الطفل سترة نصف كم وبكم تحت الملابس.

- ضرورة ارتداء الجاكيت الثقيل فى حالة الخروج خارج المنزل.

- تدفئة قدمي الطفل بالجوارب داخل المنزل.

- الحرص على عدم خلعه للملابس فور دخول المنزل.

أنواع الأقمشة

وبحسب موقع «momlovebest» المتخصص في الأمهات، فإن أنواع أقمشة الملابس التي يجب ارتدائها هي:

الصوف الخفيف

- الفئة الصوفية خفيفة الوزن التي تحتوي على ملمس ناعم، ولا تتسبب في حدوث حكة أو حساسية.

الجوخ

- إذ إنه خفيفًا ويدفئ الجسم، وغير ضار للجلد، ولا يسبب الحساسية.

الصوف الناعم

- الصوف فهو أكثر الأقمشة التي تساعد على التدفئة بشكل سريع.

الوتر بروف أو قماش الوتر

- مناسب للشتاء، ويساعد على منع وصول المياة للجسم.