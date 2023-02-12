الامارات | أجواء «الفلانتاين» في مطعم «بابيلون»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع سهرة عنوانها الفخامة بين حنايا مطعم «بابيلون» الذي شرّع أبوابه أخيراً في مركز دبي المالي العالمي، ومع اقتراب النهار الأكثر رومانسيةً في السنة، يستعدّ «بابيلون» لإبهار الضيوف بأجواء مميّزة ترفّ لها قلوب العشّاق.

ويتميّز مطعم «بابيلون» بأجواء مرهفة وهو يستعدّ للاحتفال بـ «الفلانتاين» مع مجموعة من العروض الحصرية التي تجمع بين عشاء راقٍ وبرنامج ترفيهي يعزف على أوتار القلب.

وفور الدخول إلى المطعم بديكوره الفاخر، سينبهر الضيوف بالمأكولات الفاخرة المستوحاة من جميع أنحاء العالم المميّزة، إلى جانب برنامج ترفيهي رفيع المستوى تتخلّله عروض حيّة وأزياء فاخرة على وقع أحلى الأجواء الموسيقية.

ويُمكن للضيوف الاختيار من بين أربع باقات مختلفة، تشمل كل منها قائمة طعام لذيذة أُعدَّت خصيصًا لهذه المناسبة، إلى جانب مشروبات وحلويات من وحي المناسبة. أمّا أولئك الذين يريدون إبهار الحبيب بهدية مميّزة، فيُمكنهم إضافة باقة رائعة من الورود وعقد من «تيفاني أند كو».

وتستمرّ الوليمة مع المقبّلات الساخنة مثل الأخطبوط المقرمش والجمبري مع الكافيار، قبل الانتقال إلى ألذّ أطباق الرئيسة مثل جمبري النمر الكبير مع صلصلة الفلفل والشيميشوري، وطبق تندرلوين لحم بقر واجيو إلى جانب البطاطا الحلوة المشوية وطبق فطر المحار المشوي مع جبنة البارميزان. والختام مسك مع طبق حلوى من وحي عيد الحبّ ابتداء من 800 درهم للثنائي.