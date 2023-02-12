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الامارات | «إسبانيا والعالم الإسباني»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لوحات ومعروضات جلبت اهتمام الجمهور، ونالت الإشادة في معرض «إسبانيا والعالم الإسباني» في الأكاديمية الملكية للفنون في لندن، الذي يقام في الفترة من 21 يناير إلى 10 أبريل المقبل، ويوثق المعرض الأثر الفني والثقافي الذي تركته إسبانيا في الدول الكثيرة والمستعمرات الواسعة التي كانت خاضعة لها في أرجاء العالم.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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