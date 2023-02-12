الامارات | جولييت بينوش للنساء: تعلّمن كيف ترفضن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الممثلة الفرنسية، جولييت بينوش، أول من أمس، أنّها واجهت في مسيرتها مواقف، حاول خلالها عدد من المخرجين والمنتجين التحرش بها، متوجهة إلى النساء: «عليكنّ أن تعلّمن كيف ترفضن.. وأنا سعيدة بالتقدم الذي أحرزته حركة (مي تو)، التي غيّرت مفاهيم كثيرة في حياتنا».

وتابعت ناصحة كل ممثلة، خلال مؤتمر صحافي في إشبيلية، قبيل حفل توزيع جوائز «غويا» الإسبانية، الذي كرمها عن مجمل مسيرتها «ينبغي أن تقاتلي كفنانة، ولو كنتِ ترغبين كثيراً في أن تكوني محبوبة».