الامارات | سونيفا تدعوكم لمناسبة «الفلانتاين» لا تُنسى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشتهر منتجعات سونيفا الحائزة على جوائز بكونها إحدى أكثر الوجهات رومانسية في العالم، ولعلّ ذلك ما يجعلها الوجهة الأمثل لقضاء عطلة «الفلانتاين» من الأحلام. وفي 14 فبراير من هذا العام، لم تعد كل من منتجعات سونيفا فوشي وسونيفا جاني في جزر المالديف وسونيفا كيري في تايلاند مجرّد وجهات رومانسية فحسب، بل باتت بشواطئها البيضاء الناعمة وبحارها المتلألئة ونخيلها المتراقص نعيماً رومانسياً، حيث الفلل الفاخرة الخاصة والتجارب النادرة والمأكولات الشهية وطقوس العافية الفاخرة.

وتبدأ احتفالات «الفلانتاين» في سونيفا كيري، أحد أكثر الملاذات الرومانسية في تايلاند والواقع على الطرف الشمالي لجزيرة كوه كود، لحظة استيقاظ الضيوف. فعند شروق الشمس، يمكن للضيوف استقلال قارب خشبي تقليدي والاستمتاع بوجبة فطور على متن رحلة بحرية، أو التلذذ بوجبة فطور خاصة بين قمم الأشجار في جراب الخيزران الشهير بالمنتجع، كاملة مع مقبلات وفاكهة ومعجنات طازجة. وخلال النهار، لا مثيل للاسترخاء على الرمال الناعمة في ساوث بيتش والاستمتاع باحتساء كوكتيل أو استكشاف العوالم الملونة تحت الماء في منتزه كوه رانج البحري الوطني القريب. كذلك يمكن للضيوف أيضاً الاستمتاع بغروب الشمس فوق مياه الجزيرة المتلألئة. ومع حلول المساء، سيحتار الضيوف أي تجربة تناول طعام يخوضون، إذ يمكنهم الاستمتاع بوجبة عشاء تحت النجوم في لونار دك أو وجبة رومانسية في ذا فيو وكروا ماي توك، أو عشاء «الفلانتاين» على ضوء الشموع في رصيف الوصول. وبالطبع لم ننسَ ضيوفنا الصغار، حيث أعددنا لهم جدولاً خاصاً يتضمن إعداد بطاقات عيد الحب في إيكو دن وورش عمل فاخرة لصنع الكريب والشوكولاتة.