الامارات | المخرج هيو هدسن يرحل عن 86 عاماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي أول من أمس، المخرج البريطاني هيو هدسن، الذي أنجز فيلم «شاريوتس أوف فاير» الشهير عام 1981.

وذكر بيان للعائلة أنّ «هيو هدسن (86 عاماً)، الزوج والأب المحبوب، توفي في مستشفى تشارينغ كروس في لندن بـ10 فبراير بعد فترة وجيزة من إصابته بأحد الأمراض».

ولد هدسن في العاصمة البريطانية لندن في أغسطس 1936، وحظي عام 1981 بنجاح كبير عن فيلمه «شاريوتس أوف فاير»، الذي يتناول قصة رياضيَّيْن بريطانيَّيْن أحدهما هارولد أبراهامز، وهو شاب يهودي يواجه معاداة للسامية خلال سعيه للحصول على الميدالية الذهبية الأولمبية عام 1924.

وحصد الفيلم أربع جوائز «أوسكار»، أبرزها في فئة أفضل فيلم درامي.

وقال الممثل البريطاني نايغل هايفرز، الذي أدى أحد الأدوار في الفيلم: «أنا أكثر من حزين لوفاة صديقي هيو هدسن، الذي أعرفه منذ أكثر من 45 عاماً». وأضاف في بيان: «فيلم (شاريوتس أوف فاير) كان أحد أهم التجارب في مسيرتي المهنية». وبات «شاريوتس أوف فاير» في تلك المرحلة «أحد أكثر الأفلام البريطانية إثارةً للجدل».

وفي مقابلة مع صحيفة «الغارديان» عام 2012، اعتبر هدسن الذي تلقى دراسته في كلية إيتون المرموقة، أنّ منتج الفيلم قرر اختياره لإخراج العمل لاعتقاده أنّه «سيتناول قضيتي الطبقية والعنصرية بشكل جيد».

وقال: «تلقيت دراستي في كلية إيتون لأنّ أفراد عائلتي يرتادونها منذ أجيال، إلا أنني كنت أكره الأحكام والأفكار المسبقة والانحياز». وإضافة إلى الفيلم البارز، عمل هدسن في مجالي الإعلان والأعمال الوثائقية.

وهدسن الأب لابن واحد، متزوج منذ 2003 من الممثلة البريطانية مريم دابو، المعروفة بدورها في فيلم «ذي ليفينغ دايلايس» (1987) من سلسلة جيمس بوند.

• فيلم المخرج البريطاني «شاريوتس أوف فاير» حصد أربع جوائز «أوسكار»، أبرزها في فئة أفضل فيلم درامي.