الامارات | مقتل نجم جنوب إفريقي خلال مغادرتـه مطعـمـاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قُتل كيرنان فوربس، أحد أبرز مغني الراب في جنوب إفريقيا، المعروف بلقب «ايه كاي ايه»، بطلقة نارية، أثناء مغادرته أحد المطاعم في دربان جنوب شرق البلاد.

وكتب والداه توني ولين فوربس عبر «تويتر»: «علمنا ببالغ الأسى وفاة ابننا الحبيب، البالغ 35 عاماً». ونال النجم الجنوب إفريقي «ايه كاي ايه» جوائز عدة، وحظي بترشيح في «جوائز إم تي في» الموسيقى الأوروبية.

وقُتل ايه كاي ايه ورجل آخر كان بجانبه، عندما كانا يغادران مطعماً ويتوجهان نحو سيارتهما. وأوضحت الشرطة أنّ الضحيتين «استُهدفا من مسلّحَيْن عبرا الشارع باتجاههما، وأطلقا النار عليهما من مسافة قريبة». ولم تُعرف بعد الدوافع الكامنة وراء الجريمة.

وتنتشر عمليات إطلاق النار في جنوب إفريقيا التي يُسجل فيها أحد أعلى معدلات جرائم القتل في العالم.