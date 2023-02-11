الفاكهة الممنوعة أثناء الرجيم.. «ابتعدي عن الموز والكنتالوب»

القاهرة - سمر حسين - صحة

الفاكهة الممنوعة أثناء الرجيم، واحدة من الأمور التي تشغل بال الكثيرين من متبعي الأنظمة الغذائية الصحية، وذلك لتجنب تناول أطعمة تحتوي على نسب عالية من السكريات، التي تسبب بدورها ارتفاع الوزن، وكذلك نسب السكر في الدم، وغيرها من المشكلات الصحية، خاصةً عند تناولها بكثرة، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» الفاكهة الممنوعة أثناء الرجيم.

الفواكه والنظام الغذائي

وكشف الدكتور ماجد زيتون، استشاري التغذية، خلال لقائه ببرنامج «الدين والحياة»، أن الفواكه من الأطعمة الصحية المهمة التي يُنصح بتناولها، ولكن يسبب بعضها الكثير من المشكلات الصحية الجسدية، والبعض الآخر يدخل في قائمة الممنوعات أثناء الحمية الغذائية؛ لأنها تُعيق خسارة الوزن لاحتوائها على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية، فتصبح بذلك بعض الفاكهة ممنوعة أثناء الرجيم.

الفاكهة الممنوعة أثناء الرجيم

ونوه بأن هذه الفواكه، هي:

- اليوسفي.

- الرُمان.

- الموز.

- الكنتالوب.

- العنب.

- المانجا.

- البلح.

- التين.

- البطيخ.

فواكه مفيدة أثناء الرجيم

أضاف بعض الفواكه المفيدة للجسم، والتي لا تؤثر على النظام الغذائي، وهي كالتالي:

الأفوكادو

إذ الأفوكادو من الفواكه الغنية بالدهون الصحية في الريجيم، يساهم في تقليل الشعور بالجوع لفترة طويلة ويخفض الكوليسترول الضار.

التوت

يساعد على امتصاص الكربوهيدرات في الدم، ما يقلل من فرص تخزين الدهون في الجسم.

الأناناس

له تأثير على تخسيس الوزن وحرق الدهون، لأنه يخلص الجسم من السموم والدهون الضارة.

الجريب فروت

من أفضل فواكه للتخسيس السريع الجريب فروت ويرتبط عادة بالنظام الغذائي وفقدان الوزن.

الكيوي

من أفضل فواكه التخسيس الغنية بالألياف إذ أن الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف من الفواكه والخضروات تعزز فقدان الوزن وتزيد من الشعور بالشبع وتحسن صحة الأمعاء.

خطة الطعام الصحي

نصائح خطة الأكل الصحي وفقًا لمركز مكافحة الأمراض والوقاية، كالتالي:

- التركيز على الخضروات والحبوب الكاملة.

- احتواء النظام الغذائي على الأطعمة البروتينية، مثل المأكولات البحرية واللحوم والدواجن الخالية من الدهون والبيض والبقوليات، ومنتجات الصويا والمكسرات والبذور.

- تناول الأكلات التي تحتوي على نسبة منخفضة من السكريات المضافة والصوديوم والدهون المشبعة والدهون المتحولة والكوليسترول.

- الاعتماد على الأكلات التي تحتوي على السعرات الحرارية المنخفضة.

- إضافة الفلفل أو البروكلي أو البصل المجمد لأكلاتك الرئيسية والخضروات الورقية.

- تناول الأكلات المليئة بالفيتامينات والألياف والمعادن.

- تناول كميات أقل من تلك الأطعمة، خاصة الغنية بالسعرات الحرارية أو الدهون أو السكريات المضافة.

- الابتعاد عن الفاكهة الممنوعة أثناء الرجيم.