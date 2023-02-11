سبب وفاة البلوجر دينا صبحي وموعد الجنازة.. صدمة لمتابعيها ووالدتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بات البحث عن سبب وفاة البلوجر دينا صبحي، يشغل الكثير من الرواد بمواقع التواصل الاجتماعي، إذ انتابتهم حالة من الصدمة، بعدما أعلن الحساب الرسمي للبلوجر، عن وفاتها في منشور خلال خاصية القصص المصورة «ستوري»، مطالبين لها بالدعاء بالرحمة والمغفرة.

سبب وفاة البلوجر دينا صبحي

وتصدر اسم البلوجر دينا صبحي «التريند» عقب نشر حسابها الرسمي على «إنستجرام» خبر وفاتها، مطالبين الدعوات بالرحمة لها والصبر لوالدتها، وعلى الرغم من إعلان الأمر، إلا أن أصدقاءها والمقربين منها لم يكشفوا عن سبب الوفاة حتى الآن، بل اكتفوا بنشر الخبر فقط.

نعي مؤثر للبلوجر دينا صبحي

ومع انتشار خبر وفاة البلوجر دينا صبحي منذ عدة ساعات، باتت مواقع التواصل الاجتماعي تضج برسائل النعي المؤثرة، التي عبرت عن الحزن الشديد لفقدانها.

ودوَّنت صديقتها مريم علي: «صاحبتي وأختي في ذمة الله عروس الجنة، اللهم لا اعتراض، إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمك ويغفر لك ويسامحك ويجعل مثواك الأخير الفردوس الأعلى يا رب اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة اللهم اعفو عنها».

وتابعت: «صلاة الجنازة غدا السبت بعد صلاة الظهر في المنارة».

وقالت مي أحمد، زميلة البلوجر الراحلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، زميلتي ودفعتي دينا صبحي 2017 قسم حاسب في ذمة الله، اللهم اغفر لها وارزقها الجنة وارزق أهلها الصبر والسلوان»، وأضافت الأخيرة: «ربنا يرحمك ويغفر لك كنتي نعم الناس ويشهد الله إني مشوفتش منك حاجة وحشة من ابتدائي والكلية ربنا يصبر والدتك على فراقك يا رب».

من هي البلوجر دينا صبحي؟

وإليكم أبرز المعلومات عن البلوجر دينا صبحي، وفقًا لحساباتها الرسمية بموقعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، و«انستجرام».

- تدعى دينا صبحي بشير.

- من محافظة الإسكندرية،

- تبلغ من العمر 26 عامًا.

- درست بكلية العلوم بجامعة الإسكندرية.

- فضلت عالم الموضة وتصميم الأزياء.

- كانت تحرص على تقديم العديد من الأفكار المبتكرة والبسيطة للفتيات حول موضة الملابس.

- اشتهرت بتقديم أفكارها من خلال فيديوهات بعنوان «دولاب دينا».

- يتابعها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، 224 ألف شخص.