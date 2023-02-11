تعرف على مصير الطفلة المولودة تحت أنقاض زلزال سوريا.. أين ستعيش؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من رحم الموت كانت ولادة «آية» الرضيعة السورية المعجزة، التي وُلدت أسفل الأنقاض، إثر الزلزال المدمر، في بلدة جنديرس شمال سوريا بحلب، لتبقى ساعات آنينها يتصاعد وهي مربوطة بالحبل السري بوالدتها المتوفاة، حيث أنقذتها العناية الإلهية، لتفتح أنظارها على العالم، ويلتفت إليها الشعوب أيضًا، لتبقى قصتها واحدة من أكثر القصص الملهمة بين الدمار الكبير.

مصير الطفلة المعجزة آية التي ولدت تحت الأنقاض.. أين ستعيش؟

مصير الطفلة المعجزة آية، سؤال يدور بأذهان الكثير، بعدما ضجت قصتها مواقع التواصل الاجتماعي، حول العالم، لتتصدر أخبارها عناوين الصحف ووسائل الإعلام، متسائلين عن مصيرها.

نبيلة عبيد تعبِّر عن رغبتها لكفالة الرضيعة

الكثير من المشاهير تفاعلوا مع قصة الطفلة السورية المعجزة آية، ربما لظروف ولادتها، أو لمصيرها المجهول إذ ماتت كل عائلتها، فالكثير عبر عن رغبته في تكفل الرضيعة، وعلى رأسهن الفنانة المصرية نبيلة عبيد، التي علقت على القصة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «كثيرة هي القصص المأساوية التي تابعتها ولا أزال منذ حدوث الزلزال الذي ضرب أراضي الدولة التركية والشقيقة سوريا».

وتابعت الفنانة المصرية: «شيء صعب جدًا قصص حزينة مؤلمة كتبها القدر، ومنها قصة هذه الطفلة الوليدة التي مست قلبي بعنف وكنت متلهفة للبحث عن طريقها وكنت مستعده لكفالتها».

الفنانة تكشف عن مصير الطفلة المعجزة آية التي ولدت تحت الأنقاض

وكشفت الفنانة خلال السطور، عن مصير الطفلة وإقامتها، مدونة: «علمت لاحقا من الصديق السينمائي محمد الأحمد، وزير الثقافة السابق، بإن الطفلة التي اطلق عليها اسم آية بأعتبار ولادتها و ظروف وصولها إلى الدنيا آية من آيات الله سبحانه وتعالى قد أحتضنتها عائلة عمها شقيق والدها، و يا رب يكون حظها من هذه الدنيا يكون افضل مما حدث لعائلتها، الحمدلله».