مَن هي معلمة سوهاج المتوفاة في أول يوم دراسة؟.. سقطت أمام الطلاب أثناء الشرح

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فاجعة كبيرة تعيشها مدرسة مشطا الثانوية التجارية بإدارة طما التعليمية بمحافظة سوهاج، بعدما لفظت مُعلمة أنفاسها الأخيرة في اليوم الأول من بداية الفصل الدراسي الثاني، إذ سقطت مُغشية عليها أثناء الشرح، ليتبين فيما بعد وعقب نقلها للمستشفى إنها فارقت الحياة.

وعلى الفور تحولت الصفحات الرسمية المعنية بأخبار تعليم سوهاج، والمحافظة بوجه عام، لدفتر تعازي لمعلمة سوهاج التي رحلت خلال تأدية عملها.

نعي معلمة سوهاج التي توفيت في أول يوم دراسة

وبدأت منشورات النعي، تضج بمواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشرت الصفحة الرسمية لمبادرة «من علمني حرفا»، مدونة: «الدموع يستقبل المعلمين بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي إثر وفاة المعلمة الفاضلة وجدان محروس ، وذلك أثناء قيامها بأداء مهمتها داخل الفصل، مبادرة من علمني حرفا تتقدم بخالص العزاء لأسرة المعلمة الفاضلة، ولجموع المعلمين، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها في واسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان».

ونعت النقابة الفرعية للمعلمين بسوهاج السيدة وجدان محروس فرغلي، مدونة: «خالص العزاء وللمواساة».

كما نعى الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، وسليمان بخيت، وكيل المديرية، وجميع قيادات التعليم بسوهاج، المعلمة الراحلة، مدونا: «اللهم تقبلها مع الصالحين والشهداء وأسكنها فسيح جناتك.

وأكد الدكتور ياسر محمود أن المغفور لها بإذن الله إحدى النماذج المشرفة لرجال وسيدات التعليم في سوهاج، الذين يحرصون على أداء عملهم ويتحاملون على أنفسهم من أجل تقديم رسالتهم السامية في إعداد أجيال من الطلاب تساهم في رفعة وطننا الحبيب مصر.

مَن هي معلمة سوهاج التي توفيت في أول يوم دراسة؟

وتساءل العديد عن المعلمة الراحلة أثناء تأدية عملها، وهويتها، ويرصد «هُن» عدة معلومات عنها، وفقًا لما كشفه الدكتور ياسر محمود وكيل «تعليم سوهاج»، لـ «الوطن».

مَن هي معلمة سوهاج التي توفيت في أول يوم دراسة؟

- تُدعى وجدان محروس فرغلي.

- في العقد الرابع من عمرها.

- معلمة بمدرسة مشطا الثانوة التجارية المشتركة بإدارة طما التعليمية.

- معلمة مواد تجارية.

- وافتها المنية أثناء أداء عملها اليوم السبت أول أيام الفصل الدراسي الثاني.

- تم نقلها إلى مستشفى طما المركزي في محاولة لإسعافها عقب سقوطها مغشيا عليها.

- تبين أنها فارقت الحياة عقب إصابتها بأزمة قلبية.

- يجري الآن إعداد التقرير الطبي الخاص بالوفاة، وإجراءات تصريح الدفن.

- أكد المعلمون بالمدرسة وإدارة المدرسة أن المعلمة كانت بصحة جيدة صباح اليوم.