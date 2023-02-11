بالرغم من اتجاهات المكياج الجديدة، ولكن قد ترى المكياج مناسباً لشخصية وغير ملائم لشخصية أخرى، لذلك تبحث كل شخصية على ما يشببها ويبرز جمالها، فلا يوجد اتجاه يرضي الجميع على الإطلاق. في حين أن هناك عددًا قليلاً من تقنيات المكياج الكلاسيكية المقاومة للفشل والتي يبدو أنها تعمل دائمًا مع معظم الفتايات بشخصياتهم المختلفة، فإن المكياج الذي يصف شخصيتك بشكل أفضل ليس فكرة سيئة أبدًا، لذلك هناك طرق مكياج يمكنك استخدامها لإبراز شخصيتك.

مكياج جريء يناسب شخصيتك الجرأة

إذا كانت الثقة هي درعك وأنتِ دائمًا ما تجرئين على تخطي الحدود لتكوني رائدًا في كل مناحي الحياة، فأنتِ بالتأكيد الشخصية الجريئة التي لا تتوقع أي خوف عندما يتعلق الأمر بتجربة الماكياج، كوني جريئة لإصدار مع تطبيق مكياج صارخ غير لامع بألوان زاهية، إذا اخترت درجة اللون الأحمر، من خلال توحيد الشفاه مع عيون محددة قوية للحصول على مظهر قوي بدلاً من السير بطريقة خفية.

أبرز اتجاهات المكياج حسب شخصيتك

مكياج ناعم لشخصيتك الأنثوية

إذا كانت شخصيتك بريئة وخالية من الهموم هي الصفات التي تصفك على أفضل وجه. لتسليط الضوء على سمات الشخصية هذه، اذهبي إلى الألوان الناعمة إلى جانب اندفاعة من طريق التألق عندما يتعلق الأمر بمكياجك.

انسحب بألوان سحرية من الوردي الباهت والخوخ والأرجواني والخزامى لمكياجك مع لمسة من اللمعان. لإضفاء لمسة حالمة على بشرتك الندية، نقترح استخدامًا ليبراليًا للغبار اللامع والذهبي على جفونك.

أبرز اتجاهات المكياج حسب شخصيتك

مكياج طبيعي لشخصيتك الهادئة

​المكياج طبيعي أخرجي البرونزر وامزجيها مع مرطبك اليومي للحصول على مظهر الآلهة الأنيقة والبرونزية في غضون دقائق. يعد التحديد والتظليل أمرًا أساسيًا وتحتاج إلى صقل مهاراتك لإتقان الوجه المحفور. بينما يتحول باقي العالم إلى اللون الوردي والأحمر، انتقل من بوهو إلى رقيق مع الظل المناسب لأحمر الشفاه البني.

أبرز اتجاهات المكياج حسب شخصيتك

أخطاء المكياج التي تفسد إطلالتك

الإفراط في البودرة: هذه هي الخطيئة الأساسية التي تصادف أنها الأكثر شيوعًا. لا تقتل إشراقك الطبيعي من خلال القيام بذلك فحسب، بل ينتهي بك الأمر أيضًا بسلوك يشبه الأشباح، مما يجعل بشرتك تبدو جافة وكعكة وبياضاً بشكل غير طبيعي.

الحل استخدمي دائمًا مرطبًا أو برايمر قبل وضع المكثف، فهو ينتشر بسهولة ويبدو أقل جفافاً.

تطبيق خافي العيوب تحت العين: الغريب أن هذا الخطأ ينتهي بالفعل بجذب الانتباه غير المرغوب فيه إلى الدوائر المظلمة التي كنت تحاول تمويهها في الأصل.

الحل ضعي بلطف كميات قليلة من خافي العيوب بلطف، واعملي من الخارج إلى الزوايا الداخلية، مع تذكر التأكد من أن الكونسيلر ممزوج جيدًا مع لون بشرتك الطبيعي .

تطبيق الكثير من أحمر الخدود: استخدام يد ثقيلة مع أحمر الخدود يجعلك تبدو أقل من مجرد مهرج. يجب أن يكون أحمر الخدود خفيفًا ومظهرًا طبيعيًا، لذا لا تجعله يبدو وكأنه رقعة على بشرتك.

الحل يعد اختيار درجة اللون المناسبة من أحمر الخدود وتعلم كيفية مزجه جيدًا بالفرشاة المناسبة أمرًا بالغ الأهمية.

وضع كريم الأساس على البشرة الجافة: بغض النظر عن مدى قوام كريم الأساس الخاص بك، فإنه لا يمتلك القوة السحرية لإخفاء الجلد الجاف. سيؤدي وضع كريم الأساس فوق الجلد المتقشر إلى المبالغة في حالة بشرتك مما يضيف سنوات إلى وجهك ويجعلك تبدو متعبًا وباهتًا.

الحل استخدمي دائمًا مرطبًا خفيفًا أو برايمر أو مرطبًا أساسه الجل على بشرتك قبل وضع كريم الأساس.

ماسكارا: في بعض الأحيان لا يمكننا الحكم على كمية الماسكارا المطلوبة أو نفشل في التخلص من منتجاتنا في الوقت المناسب. هذا يؤدي إلى تكتلات غير مرغوب فيها على رموشك ، مما يجعل عينيك تبدو غير طبيعية وفوضوية.

الحل دائمًا ماسكارا واحدة في كل مرة حتى لا تتاح لها فرصة الجفاف. تأكدي أيضًا من عدم وضع طبقة مغموسة على معطف على رموشك مما يجعلها تبدو متكتلة معًا.

الكحل الملطخ: قد يبدو الكحل الملطخ أو الكحل مثيرًا مثل مظهر الصباح التالي في جلسة تصوير أنيقة. ومع ذلك في الواقع، يبدو هذا فوضويًا وغير مهذب، مما يجعله يبدو كما لو كان لديك دوائر مظلمة .

الحل استخدمي دائمًا الكحل الخالي من البقع والمقاوم للماء والذي يستمر طوال اليوم وتأكدي من أنك تستثمر في مزيل مكياج جيد يزيل كل المنتج قبل أن تدخله في الليل.

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