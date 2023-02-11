كيفية وضع الرموش الصناعية وجعلها تبدو طبيعية

من الطبيعي أن نحب كل الأشياء الجميلة والتي لا تستغرق منا وقتًا أطول لتعلمها. الرموش الزائفة أو الاصطناعية هي الأكثر إحباطًا عندما لا تلتصق بالشكل الصحيح (تلك الرموش الملعونة) ، ناهيك عن حقيقة أن لصق الغراء بالقرب من عينك أمر مقلق! لكن لا داعي للقلق ، لأنني الآن أعشق الرموش الصناعية - وإذا كان بإمكاني فعل ذلك بيدي الصغيرة المرتعشة ، يمكنك ذلك أيضًا.

الخطوة الأولى: اختاري رموشك

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الرموش: الرموش الفردية والمجموعة والرموش الشريطية.

تعتبر الرموشالفردية مثالية إذا كنت تبحث عن ملء مناطق متفرقة من الرموش. يتم وضع شعرة واحدة في كل مرة وعندما يتم تطبيقها بشكل صحيح ، يمكن أن تمتزج بسلاسة بحيث تبدو وكأنك لا ترتدي أي شيء على الإطلاق. خيارات لا حصر لها .

المجموعة هي بالضبط ما تبدو عليه - مجموعة من شعيرات الرموشالتي لا تكون بطول شريط كامل ، ولكنها أطول من رمش فردي. على الرغم من أنه خيار شائع لإضافة بعض الأبعاد الدقيقة (أي المضافة في الأطراف الخارجية لإلقاء نظرة على عين القطة) ، إلا أنها يمكن أن تبدو متزعزعة عندما لا يتم تحاضنها بشكل صحيح في خط الرموش الطبيعي ، لذا تأكد من وضع محدد العيون و / أو طبقة من الماسكارا لدمج كل شيء معًا.

كيف تعتني بالرموش بشكل صحيح؟

شاهدي أيضاً: كيف تعتني بالرموش بشكل صحيح؟

الرموش الشريطية عبارة عن شريط كامل يُراد قياسه ومطابقته لخط الرموش العلوي. ولكن العيب هو أنها يمكن أن تظهر بشكل دراماتيكي أو زائف في كثير من الأحيان. ليس بالضرورة أمرًا سيئًا إذا كنت ترغبين في التألق ، ولكن ربما لا يكون ذلك مثاليًا إذا كنت تقوم بالتصوير لإلقاء نظرة خفية. ومع ذلك ، هناك الكثير من خيارات الشريط المختلفة التي تم تصميمها بشكل أكثر وضوحًا لتبدو أكثر طبيعية.

الخطوة الثانية: إزالة الرموش

لن ترغب في إفساد باروكة عينك الباهظة الثمن قبل أن تتاح لك فرصة لبسها ، أليس كذلك؟ لهذا السبب تريد المضي قدمًا بحذر هنا ، كما لو كنت تتعامل مع زهرة هشة.

لإزالة الشريط ، قومي دائمًا برفع الرموش برفق من الحافة الخارجية للرموش. لا تبدأي أبدًا من الطرف الداخلي في حالة ثني أو كسر جزء من الرموش - لا يهم الركن الخارجي لأنك من المحتمل أن تقومي بقصه على أي حال.

الخطوة الثالثة: ضعي رموشكِ

الرموش الصناعية ليست بمقاس واحد يناسب الجميع (لدينا جميعًا عيون مختلفة بعد كل شيء) ، لذلك لا يمكنك اضافة بعض الغراء وإلصاقها مباشرة.

ثبتي منتصف الرموش وضعي بداية شريط الرموش في الزاوية الداخلية للعين. ثم ثبتي الرباط على خط رموشك. إذا تجاوزت نهاية شريط الرموش نهاية خط الرموش ، فستحتاج إلى قص الزائد ".

الخطوة الرابعة: ضعي رموشك

بمجرد حصولك على رموشك المناسبة ، وغراء الرموش ، والملاقط ، والمرآة ، فقد حان الوقت. باستخدام الملقط ،

قم بإزالة أي غراء شفاف زائد قد يكون على شريط الرموش. سيسمح ذلك للرموش بأن تكون قريبة قدر الإمكان من خط رموشك"

ضعي طبقة رقيقة من صمغ الرموش على شريط الرموش وانتظري حتى يصبح الغراء لزجًا قليلًا لكن ليس جافًا تمامًا. إن السماح للصمغ بأن يصبح لزجًا سيسمح للشريط بالالتصاق بالقدر الكافي بحيث لا تنزلق عنه، ولكن يظل مبللًا بدرجة كافية للتحرك" - ستستغرق هذه العملية حوالي 30 ثانية.

إذا كنت تواجه مشكلة في الحفاظ على نهايات الرموش، فثني الشريط في شكل V حتى تقبيل الأطراف خلال 30 ثانية. سيؤدي ذلك إلى توزيع المادة اللاصقة بشكل أفضل على الأطراف.

أمسكِ مرآة أسفل ذقنك (سيسمح لك النظر إلى أسفل بالوصول غير المحظور إلى الجزء العلوي من خط الرموش وضعي شريط الرموش برفق على رموشك. إذا كانت يداك مرتعشتين ، يمكن أن تساعدك أداة وضع الرموش أو الملقط في هذا الجزء.

باستخدام الملقط أو أصابعك ، اضبطي الرموش في مكانها بحيث تصطف الحواف الخارجية أولاً ، ثم اضبط الزوايا الداخلية في مكانها.

ادفع الشريط برفق على خط الرموش العلوي وثبته في مكانه لمدة 15 ثانية لتأمين موضعه وختمه برموشك الطبيعية.

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