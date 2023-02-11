«أنتي الأهم» تكرم عبلة الألفي «أم أطفال مصر»: نموذج نسائي بارز في تنمية المجتمع

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كرمت حملة أنتي الأهم النائبة الدكتورة عبلة الألفي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال ومؤسس التحالف الوطني لتنمية الأسرة المصرية (مبادرة الألف الذهبية) وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب تقديرًا لدورها الرائد في دعم الطفولة المبكرة وتطوير خدمات الأطفال.

وحضر التكريم الدكتور عمرو حسن مؤسس حملة أنتي الأهم وأستاذ مساعد النساء والتوليد قصر العيني والدكتور أحمد القيعي أخصائي مخ وأعصاب الأطفال، والدكتورة رحاب الفخراني مدير العلاقات العامة والخارجية بحملة أنتي الأهم، والدكتورة منى عاشور منسق مبادرة الألف الذهبية بمكتب الدعم الفني بوزارة الصحة.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة عبلة إنها سعيدة بهذا التكريم وأنها ستشارك في عدة فعاليات خلال المرحلة المقبلة مع حملة أنتي الأهم والتي تهتم بدعم القضايا التي تتعلق بالمرأة مثل الزواج المبكر وزواج الأقارب وختان الإناث، لافتة إلى أن هذا التعاون سيكون البداية والتي ستؤدي للانطلاق في جميع محافظات مصر.

عمرو حسن: الدكتورة عبلة تُعتبر نموذجا مشرفا للمرأة المصرية

فيما أوضح الدكتور عمرو حسن أن الدكتورة عبلة تُعتبر نموذجا مشرفا للمرأة المصرية وقد تم تكريمها تقديرًا لدورها الحيوي في تحسين صحة الطفل المصري باستحداث كادر مقدمي المشورة الأسرية، والذي تم اعتماده عالميًا.

وأضافت الدكتورة رحاب الفخراني أن هذا التكريم قد جاء تقديرًا لدور الدكتورة عبلة والتي لقبت بـ«أم أطفال» مصر لدورها المميز في دعم الطفولة المبكرة من خلال رفع وعي المجتمع بمبادرة حلمنا وكذلك الدور التعليمي لرفع مستوى التدريب لأطباء الأطفال.

عبلة الألفي حصلت على الميدالية الذهبية للكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال

والجدير بالذكر أن الدكتورة عبلة الألفي قد حصلت على الميدالية الذهبية للكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال والتي تمنح للشخصيات المتميزة على مستوى العالم، كما إنها صاحبة مشروع قومي لتدريب مقدمي المشورة الأسرية من أجل تنمية الأسرة المصرية والطفولة المبكرة من أجل تحسين المؤشرات الاجتماعية والصحية والاقتصادية في مصر مثل القضية السكانية والزواج المبكر والحمل المبكر وزواج الأقارب والطلاق ومشاكل سوء التغذية مثل التقزم والسمنة والهزال والأنيميا.