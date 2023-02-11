أشياء تجنبي تشغيلها طويلا بعد وفاة سيدة وطفلتها في الفيوم بسبب الدفاية

القاهرة - سمر حسين - ماما

لحظات سعادتها بالاستعداد لاستقبال طفلها الثاني لم تدم للنهاية، إذ رحلت عن الدنيا في غمضة عين مع طفلتها الأولى البالغة من العمر 4 أعوام، لتصيب الصدمة والحزن، أسرة الأم الشابة، رحاب شعبان عاشور، التي لقيت مصرعها مع صغيرتها «آيسل»، بعدما أصيبا بالاختناق الشديد في أثناء التعرض للمدفأة الكهربية.

دفاتر عزاء على «فيس بوك»

وسرعان ما تحولت العديد من صفحات التواصل الاجتماعي بموقع «فيس بوك»، الخاصة بأقارب أسرة الأم وزوجها، لدفاتر عزاء ومواساة للزوج المكلوم، الذي فقد زوجته وجنينها وصغيرته في غمضة عين، بمحافظة الفيوم، جراء الإصابة باختناق شديد بسبب المدفأة الكهربية، واستنشاق غاز أول أكسيد الكربون.

أشياء تجنبي تشغليها لوقت طويل في المنزل

ووفق ما استعرض موقع health.state العالمي، هناك قائمة بأبرز الأدوات المنزلية، التي يجب تجنب تشغيلها طويلًا في فصل الشتاء، منعًا لانبعاث غاز أول أكسيد الكربون وتراكمه، وهي:

- مجففات الملابس.

- سخانات المياه.

- الأفران والغلايات.

- مداخن الغاز.

- المولدات الكهربائية.

كيف يمكن حماية طفلك من الاختناق؟

وحذر العديد من الخبراء، من تشغيل المدفأة الكهربية لساعات طويلة في فصل الشتاء خاصة عند ساعات النوم، إذ أسماها الكثيرون بـ«القاتل الصامت»، وذلك لتسببها في انبعاث غاز أول أكسيد الكربون، بنسب ضئيلة، وحينما تتراكم في مكان مغلق يموت الشخص فورًا.

ولحماية الأطفال من التعرض للاختناق في المنزل، قدم موقع kidshealth العالمي، المعني بشؤون الطفل، مجموعة من النصائح التي يجب على الأمهات الأخذ بها لمنع صغارهن من التعرض للاختناق جراء تشغيل الدفاية الكهربية، والتي تتمثل في:

يجب عليكِ وضع طفلك خاصة الرضع على ظهره دائمًا على مرتبة ثابتة عند تشغيل المدفأة الكهربية.

2- لا تضعي الرضيع أبدًا على أسطح ناعمة مثل اللحاف، أو المرتبة الناعمة.

3- لا تضعي الرضيع على مرتبة مغطاة بالبلاستيك.

4- احتفظ بالبطانيات أو الوسائد الدمى المصنعة من القطيفة بعيدًا عن السرير.

5- تأكدي من أن مرتبة سرير طفلك بالحجم المناسب وتتناسب بشكل مريح مع سرير الأطفال.

7- لا تضعي طفلك لينام على سرير أو أريكة أو أي سطح ناعم آخر.