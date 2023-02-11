4 نصائح لتقليل السعرات الحرارية وإبطاء الشيخوخة.. «تمتعي بصحة أفضل»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تسعى معظم السيدات للابتعاد عن الشيخوخة وأسبابها، إذ تسبب التجاعيد والشيب، وللحفاظ على مظهر شبابي وصحة جيدة، تعتقد السيدات أنهن يجب أن يتجهن لعمليات التجميل والمنتجات باهظة الثمن، إلا أنّ دراسة حديثة، كشفت أنّ تقليل السعرات الحرارية التي تدخل الجسم يوميًا، تساعد على العيش دون شيخوخة وبصحة جيدة، وذلك من خلال تناول كميات طعام قليلة.

دراسة توضح العلاقة بين الشيخوخة وتقليل السعرات

ووجد باحثون في جامعة كولومبيا بنيويورك، أنّ التقليل من السعرات الحرارية يبطئ عملية الشيخوخة ويقلل من خطر الوفاة المبكرة، ويعزز صحة الجسم، وذلك من خلال أنهم طلبوا من مجموعة أشخاص إتباع نظام غذائي لمدة عامين، ووجدوا أن من خفضوا السعرات الحرارية كانوا في حالة أفضل مقارنة بغيرهم.

تعليق طبيب على الدراسة

وفي هذا الصدد، قال محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية، لـ«هُن»، إنّ أهمية وفعالية تخفيض السعرات الحرارية المتناولة تتمثل في تحسين صحة الجسم وإبطاء الشيخوخة، لأن تناول أنواع من الأطعمة المختلفة الكثيرة يرهق الخلايا الجسدية، مما يؤدي إلى زيادة الضرر والتقدم في السن بشكل أسرع، كما يزيد من خطر الإصابة بالدهون، والمعاناة من أمراض عديدة.

نصائح لتقليل السعرات الحرارية وخسارة الوزن

وقدم عِدة نصائح للحفاظ على صحة الجسم وتقليل السعرات الحرارية، وهي كالتالي:

- استبدل البروتين الحيواني بالخضروات التي تحتوي على البروتين النباتي.

- سلق الطعام يساعد على تقليل الدهون، لذا يمكن سلق البيض أو الدجاج أو حتى الخضروات والفاكهة، للحصول على فائدة أكبر وسعرات أقل.

- تقليل حجم السعرات الغذائية المستهلكة يوميًا، عبر استبدال رقائق البطاطس والبسكويت في الوجبات خفيفة بالخضروات كالجزر والخيار والطماطم والفلفل.

- شرب الماء لحيوية ونشاط الجسم، ما يحسن الصحة العامة ويساعد على التخسيس.