القاهرة - لايف ستايل
مهنياً: بالرغم من ان الكواكب ستكون لك بالمرصاد من برج الدلو الا انك سوف تعيش اسبوع مثمر وجيد تكون الاجواء لطيفة ناشطة مغذية لافكارك لحماستك لتفاؤلك يوم السبت مع وجود القمر في الميزان الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الدلو ما يجعلك تعيش يوما مهما يرافقك ويشجعك للمشاركة في نشاطات فكرية واجتماعية اجواء رابحة جيدة ومناسبة كذلك سوف ترتفع نسبة الحظوظ لحظة وصول القمر الى العقرب بين الاحد والثلاثاء
عاطفياً: يحميك كوكب الحب المتنقل في برجك ويحمل اليك الهدايا والمفاجآت العاطفية ويغيير قدرك يحمل اليك مناسبات سعيدة وتطورات ايجابية ويحمل معه فرص المصالحة والتسوية والانسجام للعازب, قد يفاجئك الحبيب بموافق مميزة ويلاطفك ليكسب رضاك فتقوى العلاقة بينكما وتشتّد الروابط
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج الحوت من السبت 11 شباط إلى السبت 18 شباط 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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