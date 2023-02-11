لربات البيوت.. 3 طرق لمتابعة مباراة الأهلي وفلامنجو من البيت بدون إنترنت

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عادة ما تنتظر العديد من الأسر المصرية، المناسبات والفعاليات المهمة حتى يتجمع أفرادها معًا أمام شاشات التلفزيون، ومن ثم يتابعون تفاصيلها، خاصة عشاق كرة القدم ومشجعي القلعة الحمراء، الذين ينتظرون مشاهدة مباراة النادي الأهلي ونظيره فلامنجو البرازيلي، مساء اليوم، ضمن المنافسة على المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية، مع محاولات العديد من ربات البيوت، توفير القناة المختصة بإذاعة المباراة، من خلال إتباع بعض الطرق البسيطة.

طرق مشاهدة مباراة الأهلي وفلامنجو دون إنترنت

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي ونظيره فلامنجو، في تمام الساعة 5:30 مساء اليوم، على شاشة قناة on time sport الأرضية، إذ تحرص العديد من ربات البيوت، على محاولة نقل المباراة داخل المنزل، وذلك لإسعاد أزواجهن وأفراد الأسرة، حيث يمكن متابعة المباراة في المنزل دون إنترنت، من خلال الطرق الآتية:

1- يمكن متابعة مباراة الأهلي وفلامنجو عبر موجات الراديو، وذلك من خلال كل من المحطات الآتية: «الشباب والرياضة على 108 إف إم، ومحطة أون سبورت إف إم على تردد 93.7»، حيث تقدم كلا المحطتين الأحداث الكاملة للمباراة مع التعليق والتحليل، كما يمكن أيضًا المتابعة من خلال شبكة الراديو العادية، أو استخدام خدمة الإذاعة على الهاتف المحمول.

2- طريقة أخرى للمشاهدة يمكن الحصول عليها، وذلك من خلال التردد الأرضي «UHF 32»، الذي يتم عن طريق توصيل «إريال» بالتلفزيون الأرضي.

3- فيما يمكن إتباع هذه الطريقة بالتقاط الصورة بجودة HD، عبر استخدام جهاز يحول الإشارة من «أنالوج» إلى «ديجيتال»، ومن ثم يتم توصيل الإريال به، ويخرج منه كابل ثلاثي يتم توصيله بشاشة التلفزيون.