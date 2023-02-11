مودل روز بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

نشرت مودل روز مقطع فيديو ظهرت فيه بإطلالة جريئة خلال ظهورها في أحد الفعاليات لتستكمل عارضة الأزياء السعودية إطلالاتها الجريئة التي تعرضها للهجوم والانتقادات.ظهرت مودل روز بأكثر من إطلالة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات الأولى اعتمدت فيها على توب بدا كحمالة صدر مطرزة والأخرى بفستان شبهها في الجمهور بباربي.

باربي السعودية

اختارت مودل روز لإطلالتها الثانية اللون الوردي بتصميم الفستان القصير وأكمام ساقطة فضلا عن فتحة جانبية زادت من جرأة الفستان أما عن تسريحة شعرها فاختارت مودل روز تسريحة الشعر القصير المنسدل ومكياج ناسب ملامحها لتجتمع تفاصيل الإطلالة وتجعلها تبدو بإطلالة باربي كما وصفها متابعون.أما الإطلالة الأولى فجاءت بتوب على شكل حمالة صدر مطرزة باللون الفضي وقماش أسود يصل لمنطقة الركبة، وارتدت مودل روز بليزر مفتوح تناسق مع ألوان إطلالتها.

أعادت مودل روز بإطلالتها الثانية إلى الأذهان لقب باربي الخليج الذي اشتهرت به عند ظهورها، حيث اشتهرت عارضة الأزياء السعودية مع بداية شهرتها بباربي وذلك لتقارب ملامحها مع الدمية الشهيرة. بمجرد نشر مودل روز لفيديو إطلالاتها انهالت عليها التعليقات التي تباينت ما بين تعليقات انتقدت جرأتها وعبرت عن استفزاز أصحابها، وأخرى انتقدت نشر عارضة الأزياء السعودية للصور بعد لقطات نشرتها من زلزال تركيا، وهو الأمر الذي وصفه متابعون بعدم احترام الحادث والمصابين.

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