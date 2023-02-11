طرق لتخزين الطعام بشكل صحيح قبل رمضان.. «قسمي اللحوم في أكياس»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تخزين الطعام قبل رمضان، من العادات المصرية الشهيرة لتوفير وجبات الإفطار الأساسية وعدم استهلاك الكثير من الأموال خلال أيام الشهر الكريم، لذلك يقدم «هن» نصائح أطباء التغذية العلاجية لتخزين الطعام بشكل صحيح قبل رمضان، حتى يحتفظ بقيمته الغذائية خلال الفترة القليلة المتبقية على حلول شهر رمضان الكريم.

طرق تخزين الطعام بشكل صحيح قبل رمضان

من أبرز طرق تخزين الطعام بشكل صحيح قبل رمضان، تخزين اللحوم والأسماك، إذ كتبت الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة بالمعهد القومي للتغذية، عبر صفحتها الشخصية على «فيسبوك»، أولًا لتخزين كميات من اللحوم أو الدجاج لفترة طويلة لابد من تقسيمها، كل نصف كيلو في كيس بلاستيك، مع الحرص على وجود فراغات بين الأكياس، ومسافات بينها في الفريزر حتى تسمح بدخول الهواء البارد للطعام كي يتجمد.

عند تخزين الأسماك، يجب الحرص لأنها تحتاج طريقة خاصة في التخزين، بداية من غسلها وتنظيفها جيدًا، وتقطيعها شرائح ووضع كل مجموعة في كيس، والدجاج أيضًا يجب غسله جيدًا وتحضيره للطهي قبل التخزين.

نصائح قبل تخزين الطعام لشهر رمضان

في حديث سابق لـ«هن»، قالت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية بمعهد تكنولوجيا وبحوث الغذاء، يجب أولاً غسل اليدين قبل لمس الأطعمة وتخزينها، مع ضرورة شراء ما يكفي من الطعام حسب احتياجات الأسرة وعدد أفرادها.

من النصائح المهمة لتخزين الطعام قبل شهر رمضان، هو تجنب تخزين اللحوم في الرف العلوي للثلاجة أو الفريزر، لأنها تحتوي على دم وسوائل، ويمكن أن تتساقط على الأطعمة الأخرى، ولا تحفظي المواد الغذائية بطريقة مكشوفة حتى لا تتعرض للتلوث، وحتى لا تجف سريعا وتمتص الروائح من الثلاجة.

حددي جدولًا لتناول الأطعمة على مدار الأسبوع، وضعي الكميات المتبقية من الطعام داخل الفريزر لحين تناولها مرة أخرى.