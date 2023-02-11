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من هي البلوجر دينا صبحي؟.. رحيلها المفاجئ صدم المتابعين

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

البلوجر دينا صبحي

من هي البلوجر دينا صبحي؟، سؤال تبادر إلى أذهان الكثير من متابعي منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما أعلن عدد من أصدقاء مصممة الأزياء الشهيرة، وفاتها في الساعات الأولى من صباح اليوم، مع نعيها بالعديد من الرسائل المؤثرة، إثر رحيلها بشكل مفاجئ وصادم للمقربين لها وكذلك متابعيها.

تفاصيل وفاة البلوجر دينا صبحي 

وعلى الرغم من إعلان وفاة البلوجر ومصممة الأزياء دينا صبحي، من قبل العديد من أصدقائها والمقربين لها، إلا أنه لم يكشف أحد سبب الوفاة حتى اللحظة، وهو ما أثار شعورًا بالصدمة في نفوس متابعيها.

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من هي البلوجر دينا صبحي؟

وفي التقرير الآتي، نستعرض أبرز المعلومات عن البلوجر دينا صبحي، وفقًا لحساباتها الرسمية بموقعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، و«انستجرام».

- اسمها كاملًا، دينا صبحي بشير.

- من أبناء محافظة الإسكندرية، وتبلغ من العمر 26 عامًا.

- درست بكلية العلوم بجامعة الإسكندرية.

- أحبت عالم الموضة وتصميم الأزياء.

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- حرصت على تقديم العديد من الأفكار المبتكرة والبسيطة للفتيات، وذلك من لتسهيل ارتداء الملابس بعد طرق مختلفة.

- رغبت في دراسة الماجستير بعد التخرج من كلية العلوم، لكن فترة جائحة عطلت تلك الخطوة لها، وذلك حسب ما كشفت في لقاء سابق لها ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا».

- اشتهرت بتقديم أفكارها من خلال فيديوهات بعنوان «دولاب دينا».

- يتابعها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، 224 ألف شخص.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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