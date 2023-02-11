أبرز اتجاهات الموضة للرجال في 2023

يتمنى أي شاب أو رجل أن يبدو وسيماً، مع إطلالة لائقة أمام الآخرين وخاصةً أمام حبيبته أو زوجته، وتكمل الملابس والألوان المنتقاة بعناية شخصية الرجل، التي تعبر عن ذوقه وأسلوب انتقائه لملابسه، لذلك يختار المصممون في كل سنة جديدة الملابس والألوان التي تناسب كل فصلٍ، وتوحي بالتكامل معطيةً الرجل مظهراً جديداً يضفي عليه حلةً رائعة ومناسبة وجذابة.

ألوان الموضة في ملابس الرجال للصيف

تتعدد الألوان في حياتنا مما يوقعنا في حيرةٍ كبيرة لاختيار ما يناسبنا، إلا أن لكل رجل ذوقه الخاص الذي يدله على لون معين، دون أن ننسى أن لونك المفضل لا بد أن ينسجم مع ألوان الموضة، التي يختارها أبرز المصممين في العالم كل سنة، لتحصل على شخصية متكاملة، فما هي ألوان هذا العام للربيع والصيف:

الأخضر العشبي (Grass Ture)

كان الأخضر هذا الموسم هو اللون الأول للماركات العالمية، حيث غلب الأخضر العشبي على السترات والسراويل والأحذية سواءاً كلون كامل أو بقع مختلفة الحجم على قماش الملابس، وخصوصاً الأخضر العسكري، الذي أعطى رونقاً وبريقاً جميلاً لصاحبه، فاحرص على تواجد الأخضر العشبي ضمن ملابسك لتضمن جاذبية كبيرة.

اللون الأخضر العشبي للرجال

الأصفر الليموني (Limoncello)

لون كلاسيكي مناسب لموضة ربيع وصيف هذا العام، وفي نفس الوقت يلائم جميع المواسم، لكن هذه السنة كان من الألوان البارزة، وأشهر المصممين مثل: جورج أرماني و (،Giorgio Armani and E.Tautz) حضر لديهم هذا اللون بقوة في تصاميمهم، فهو يعطي حيوية للملابس الرجالية وخاصة في الربيع، مع مستوى جيد من اللمعان في حال اقترانه مع اللون الأسود.

تيشيرت أصفر ليموني

قشر البرتقالي (Orange Rind)

حلَّ هذا اللون مكان الزهري القريب من الأصفر في هذا العام، فقشر البرتقالي مناسب بشكل كامل لملابس الرجال في ربيع وصيف 2016، وخاصة في الملابس الرياضية، وكذلك الملابس المصنوعة يدوياً (حياكة)، فتواجد هذا اللون بين ملابسك يمنحك علامة بارزة تميزك عن الأخرين.

ملابس رجالية بلون قشر البرتقال

ليلكي رمادي (Mauve Mist)

يعتبر من الألوان الترابية، وصنف ضمن الألوان التي تعطيك رونقاً من الحداثة، وهو مناسب لك إذا كان لديك جولة جبلية لاكتشاف معالم معينة، فهو لون قريب من الأرض، حيث يمنح نوعاً من الإلهام لمرتديه.

اللون الموف المائل إلى الرمادي

لون عمق المحيط (Deep Ocean)

هذا اللون مأخوذ من ظلال الشمس الواصلة إلى عمق المحيط، مما يعطي لوناً أزرقاً مخضراً، ويعتبر مناسباً جداً لألبسة الصيف، وركز المصممون على هذا اللون بمختلف الأصناف وخاصة السراويل والقمصان مع نقشات وزركشات مختلفة.

جاكيت بلون زرقة المحيط

لون مربى البرتقال (Butter Scotch)

يشبه لون غروب الشمس، وهذا اللون أحد تطورات اللون البرتقالي؛ صمم خصصياً لألبسة الربيع، حيث يعطيك طاقة الطبيعة. وغلب هذا اللون على ربطات العنق مما يمنحك جاذبية كبيرة ومميزة، وقام بعض المصممين بتصنيع أطقم كاملة من هذا اللون تمنح من يرتديها ألقاً كبيراً.

جاكيت رجالي بلون مربى البرتقال

البني المحروق (Sienna Brown)

يتكون من ظلال الأحمر القرميدي، وأُخذ هذا اللون من المنازل التقليدية التي يغلب عليها البني الترابي، ووجد البني المحروق إقبالأ كبيراً من الرجال؛ سواءاً بالنسبة للملابس أو للأحذية، لكنه أعطى بريقاً أجمل على أحذية هذا الموسم.

بلوزة رجالية بلزن البني المحروق

اللون النيلي المخمر (Vintage Indigo)

بقي هذا اللون ضمن الألوان المسيطرة على ألبسة الرجال لعدة مواسم، ويدخل ضمن هذا اللون القليل من الأزرق؛ مما أضفى على الألبسة ظلالاً جميلة ولمعة تمنح ملابسك قليلاً من الحيوية والطاقة.

اللون النيلي المخمر

لون الشامواه البيجي (Chamois)

مستوحى من لون صوف الأغنام، يعطي هذا اللون تأثيراً رائعاً خاصة في فصل الصيف كبديل لألوان كثيرة، وكان أفضل الألوان المرافق له هو الأبيض، حيث أنجز الكثير من المصممين ألبسة مختلفة من هذا اللون، واستخدمت ماركة شاموا (Shamoa) هذا اللون بكثرة في تصاميمها، وكذلك كان اللون المناسب للمنازل السكنية الجديدة.

جاكيت الشامواه البيجي

الرمادي الخافت (Faint Gray)

يدخل اللون الأرجواني ضمن هذا اللون، الذي تولد لدى المصممين من لون الغيوم مع بعض أشعة الشمس، ويعتبر هذا اللون ملائماً للألبسة داخل وخارج المنزل خاصة في فصل الربيع، حيث يتكامل مع ألوان الطبيعة، ويمنحك طاقة جذابة من خلال التكامل مع الطبيعة.

بدلة رجالية باللون الرمادي الخافت

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ينتقي مصممو الأزياء في كل عام مجموعة من الثياب الرجالية، التي تضفي مزيداً من الأناقة على إطلالتك، لتبدوا مميزاً أكثر، فإليك أبرز الملابس التي قدمها المصممون لربيع وصيف 2016:

الجاكيت الفضفاضة (Bomber Jackets)

في هذا الموسم ركز المصممون على الجاكيت الفضفاضة للرجال، كشيء مرافق للألبسة بألوان مختلفة؛ أهمها البني والأسود والبنفسجي، هذه الجاكيت تعطيك شعوراً بالارتياح وتلائم جميع مناسباتك، وتعطيك إحساساً بمواكبة العصر.

جاكيت رجالي فضفاض

الوزرة أو ما يُعرف بثياب العمل (Overalls)

من أحدث الملابس المعروضة للرجال في ربيع وصيف 2016، فكانت علامة مميزة لأصحابها، وغلب عليها اللون الأزرق الفاتح والأخضر الداكن والأسود والكحلي، ويعتبر رداء أنيق ومفتاح لجاذبية من يرتديه، وخاصة لأصحاب البشرة السمراء.

الأفرهول أو ملابس العمل

قمصان الخمسينات (Fifties Shirts)

عادت قمصان فترة الخمسينات إلى الواجهة مجدداً بحلة جديدة، على يد المصممين (Louis Vuitton ,Raf Simons) والجديد فيها بعض التكسيرات والإكسسوارات مع الجمع بين عدة ألوان منها الأبيض والأسود والبرتقالي الفاتح والأخضر.

موضة قمصان الخمسينات الجديدة

الشورتات القصيرة (Shorter Shorts)

صممت ماركتا (Prada, Gucci) لهذه السنة مجموعة من الشورتات القصيرة، التي تناسب طقسي الربيع والصيف 2016، وتعتبر هذه الشورتات أفضل الملابس لقضاء عطلات على الشاطئ، وهي ذات ألوان عديدة أبرزها الأزرق والأخضر والأصفر.

الشورتات الرجالية القصيرة

البنطلونات البيضاء (White Trousers)

اختار لهذا العام المصممون السراويل البيضاء المصنوعة من القطن كموضة جديدة للرجال، ويمكنك أن ترتدي معها الأحذية والأحزمة بنية اللون، فهي مناسبة للرجال في طقس الصيف المشمس والربيعي الدافئ 2016.

البنطال الرجالي الأبيض

الجينز (jeans)

استمر الجينز الضيق ذو الخصر المنخفض بالسيطرة على ألبسة الرجال لهذا العام أيضاً، مع وجود تكسيرات مختلفة، وبقع بألوان عديدة طُرزت على السراويل مما أعطى موديلات جميلة تناسب الكثيرين، أما فيما يتعلق بألوان الجينز فقد سيطرت الألوان التالية؛ الرمادي والأسود والنيلي والأحمر والبرتقالي والأبيض، رافق هذه الموديلات من الجينز أحذية صنعت كذلك من الجينز لترافق السراويل مشكلةً أطقم كاملة تناسب الرجال في ربيع وصيف 2016.

بنطال الجينز الرجالي الكلاسيكي

في الختام.. تعرفنا سويةٌ على أبرز ثياب الرجال وألوانها لفصلي الربيع والصيف في عام 2016، فلا تتردد في تجربة هذا الثياب والألوان لتحصل على أناقة تميزك عن غيرك من الرجال.

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