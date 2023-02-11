أحلام تخطّف الأضواء بإطلالة متفرّدة في برنامج "سعودي آيدول"

أحلام لاتزال قادرة على خطف الأنظار بعد ظهورها المتكرر بسلسلة متواصلة من الإطلالات المميزة التي جعلتها حديث الجمهور في كل حلقة جديدة من برنامج "سعودي آيدول"، وجاء ظهورها الأخير خاطفا بأناقة معاصرة بتصميم استثنائي طبعت عليه أناقة النقوشات الفلكية، وبدت مشرقة على المسرح بفستان مرصع بتطريزات عكست القوة والرومانسية في نفس الوقت.

أحلام خطفت الأضواء في الحلقة الجديدة لبرنامج "سعودي آيدول" بطلتها المتفردة على المسرح، كما استعرضت جمال إطلالتها بصور قامت بنشرها عبر حسابها على انستجرام، حيث طبعت التطريزات الفلكية اللامعة الإطلالة الجديدة للملكة والتي اختارتها من مجموعة زهير مراد لخريف وشتاء 2022/2023 التي زينتها رموز الخرائط الفلكية والأجرام السماوية والنجوم وكذلك رموز أوراق التاروت "Tarot" التي توحي بالتطلع إلى المستقبل.

أحلام أطلت بفستان طويل مزين برموز أوراق التاروت وجاء مغطى بالكامل بخلفية فضية لامعة بحدود ذهبية، مع رسومات لامعة مستوحاة من الفلك، وصمم الفستان بقصة مستقيمة بطول يصل لغاية الكاحل مع شقين جانبيين.

لم تكن النقوشات الفلكية وحدها اللمسة الملفتة في فستان أحلام، بل كذلك قصته المحددة للقوام التي أبرزت رشاقة الملكة بشكل ملفت، وكذلك الياقة العالية التي جاءت مرصعة باللون الفضي والذهبي مع فتحة أمامية، وازدادت جاذبية الفستان بالأكمام الطويلة المرصعة بنفس الرسومات مع لمسة الريش الكثيف عند المعصم.

ونسقت الفنانة الإماراتية مع هذا الفستان صندل أسود رفيع بالكعب العالي مع شريط يلف الكاحل، واعتمدت تسريحة شعر رقيقة عبارة ضفيرة سحبتها بشكل جانبي على كتفها، وكان تصميم الفستان الغني بالألوان البراقة لوحده كفيلا بخطف الأنظار ولم تكن الملكة بحاجة للتزين بالكثير من المجوهرات فاكتفت بخواتم ماسية فقط.

أحلام أبهرتنا بالعديد من الإطلالات التي جاءت من توقيع المصمم اللبناني زهير مراد جاءت جميعها بتصاميم ملكية بقصات تعكس الفخامة والرقي الذي يرافق الملكة في كل ظهور لها، حيث تألقت مؤخرا على المسرح خلال مشاركتها في فقرة من حفل "ليلة صوت الأرض" بفستان أسود مرصع بتصميم راقي ومحتشم من مجموعة زهير مراد لخريف وشتاء 2022/2023.

ووقع اختيار الملكة على فستان طويل وفضفاض باللون الأسود مصمم بطبقة داخلية مستقيمة تعلوها طبقة علوية شفافة وفضفاضة مطرزة بالترتر الفضي اللامع على أشكال نجوم وعيون متناثرة على كامل الفستان بشكل متوهج وفخم مكثف عند منطقة الصدر.

وحددت أحلام خصرها بحزام أسود عريض، وجاءت أكمام الفستان عريضة وشفافة بقصة ملتصقة بالتصميم على شكل جناح الخفاش، ومحددة على أطرافها بطبقة كثيفة من الريش تمتد لغاية الأسفل، وتزينت الملكة بمجوهرات ماسية راقية من Cartier واعتمدت تسريحة الشعر الويفي.

ومن نفس المجموعة اختارت أحلام إطلالة أخرى راقية طبعت عليها لمساتها المحتشمة وأطلت بفستان طويل باللون الأسود غني في تصميمه بالتفاصيل الجذابة، بداية من الزمزمة الجانبية عند الخصر المطرزة باللون الأخضر الفاتح والتي يتفرع منها الثنيات والوشاح الخلفي المنسدل، مع ياقة مزينة بحمالات متداخلة على شكل حرف الـ X، كما زينت منطقة الصدر بتطريزات براقة، وحددت أحلام خصرها بحزام جلدي رفيع باللون الأسود، وجاء فستانها مرفقا بجاكيت مرصع بالكامل بالتطريزات الملونة بالأحمر والأزرق والفضي ومزين بأطراف متدلية، واعتمدت أحلام مع اطلالتها تسريحة الشعر المالس وانتعلت صندل أسود بشرائط رفيعة.

أحلام اختارت كذلك في الحلقة السابقة لبرنامج سعودي آيدول إطلالة ذهبية لامعة من توقيع المصمم اللبناني زهير مراد، حيث أطلت بفستان ميدي محدد للقوام مع ياقة مربعة، مزين بتطريزات ذهبية تنتهي على شكل شرائط متدلية منحت أحلاما بريقا وتوهجا على المسرح، والملفت في الإطلالة كذلك هو الجاكيت القصير المصمم بقصة أنيقة مع الأكمام الطويلة المطرزة بنفس أسلوب الفستان، وأكملت أحلام اللوك بصندل ذهبي عالي وأقراط متدلية، كما فضلت تسريحة الشعر الغجري المنسدل.

أحلام سحرت عشاقها بتجدد اختياراتها وتنوعها بين الستايلات العصرية الجريئة وكذلك حفاظها على الإختيارات واللمسات التراثية بين الحين والآخر، بالإضافة إلى ميولها الدائم إلى التنسيقات المحتشمة التي لم تفارقها الاناقة والرقي، فبالإضافة إلى الفساتين الطويلة التي اعتمدها في أحدث حلقات البرنامج والتي جاءت جميعها مطرزة بالأسلوب الإبداعي للمصمم اللبناني زهير مراد، إلا أن الاختيارات السابقة للملكة كانت متنوعة بشكل كبير سواء من ناحية التصاميم أو الألوان، فشاهدناها بالفستان التركواز المزين بالشراشيب المتدلية من توقيع Gucci والذي نسقته بكل جرأة مع بوت باللون الأحمر.

كما مزجت أحلام بين الستايل الشرقي والتصميم المعاصر من خلال فستان ميدي ضيق باللون الأزرق المخضر، مطبوع بتطريزات ذهبية في الجزء السفلي محدد عند الخصر بصيحة الحزام المزدوج بالجلد البني مع جاكيت جلدي قصير باللون البني مع تسريحة الشعر الغجري، الملكة اختارت كذلك صيحة البيجامة التي اختارتها من Prada باللون الأزرق الفاتح مرصعة بحبات كريستال لامعة، وأطلت أيضا بصيحة الجينز الذي نسقته بكل أنوثة مع بلوزة باللون الفوشيا ونسقت معه حذاء رياضي مسطح باللون الأبيض.

أحلام احتفلت بنجاح ألبومها الجديد "رزق الورد" من خلال نشر صور جديدة عبر حسابها على انستجرام لجلسة تصوير خضعت لها، وتألقت خلالها بفستان أنيق من توقيع Roberto Cavalli، تميز بتصميم فاخر مزج بين قماش المخمل والتل الشفاف بستايل أنيق مع تداخل اللون الأسود والذهبي بشكل ساحر على اشكال اوراق الشجر، وتميز الفستان بياقة عالية وأكمام طويلة مع خصر محدد، لينسدل من الأسفل بقصة فضفاضة غير متناسقة من الأسفل، وانتعلت الملكة مع هذا الستايل حذاء عالي الساق من المخمل الأسود بالكعب العالي والرفيع، وتزينت أحلام بسلاسل ذهبية أما شعرها فسحبته للخلف على شكل كعكة عالية.

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