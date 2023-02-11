أنغام بإطلالات ساحرة وناعمة باللون الأبيض

في شهر فبراير، لا بد لك من إدخال طاقة اللون الأبيض على خزانة ملابسك، فهو لون يبعث السلام الداخلي والهدوء الى نفسك، كما أن يعتبر من الألوان التي تدل على البدايات الجديدة والتجدد، الى جانب بأنه لون الأمل والتفاؤل. وبدءا من صيحات الجمبسوت مرورا بالبدلات الرسمية ووصولا الى الفساتين، جمعنا لك تصاميم متنوعة بهذا اللون من خزانه النجمة أنغام، لتكون لك ملهمة في تنسيقات الازياء الأنيقة في شهر فبراير.

أنغام بإطلالة البدلة البيضاء الكلاسيكية

البدلات البيضاء الكلاسيكية من القطع الأساسية في خزانة الفنانة أنغام، فتألقت في إحدى المناسبات ببدلة بيضاء بأسلوب ناعم، وستايل بنطلون بمقاس متناسق مع طول مناسب حتى الكاحل، نسقته مع توب وبليزر متطابقين بنفس اللون الأبيض الناصع، وحملت البدلة توقيع " Alexander McQueen".

أضافت لمستها الخاصة على الإطلالة من خلال صندل مرصع لامع باللون الذهبي بكعب عالي رفيع، وهو ما أضفى لمسة مميزة على إطلالة البدلة البيضاء للفنانة أنغام.

البدلات البيضاء تناسب جدا الإطلالات الرسمية من الاجتماعات او اللقاءات في العمل، كذلك فإنه من اللافت ارتدائها ايضا في المناسبات لكسر روتين ستايل الفساتين.

وفي احدث اطلالة مرتقبة لأنغام ببرنامجها مع النجم عبدالله الرويشد، تألقت بالبدلة البيضاء الكلاسيكية بنقشة "البولكا" مع بلوزة سوداء لامعة. وأعادت انغام هذه النقشة الى الواجهة في شهر فبراير.

اختارت الفنانة أنغام في احدث اطلالاتها في شهر فبراير، جمبسوت أبيض بتوقيع مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد، تميز بأكمام شفافة مطرزة بالخرز الكريستالي اللامع، والصدر الطويل على شكل حرف V، بينما عمدت أنغام الى اجراء تعديل على جوانب البنطلون الشفافة حيث ارتدته مع بطانة، وتميزت كذلك جوانب البنطلون بالتطريزات الفنية.

إطلالة أنغام بهذه القطعة الفخمة، تناسب بالطبع الحفلات السعيدة والسهرات المسائية، وتليق بالمرأة التي تضج إطلالتها حيوية وشبابا على غرار الفنانة أنغام. كما أن اللون الأبيض يعكس الشعور الإيجابي على المرأة ويمدها بالطاقة والنشاط.

لا شك بأن الفنانة أنغام تعد من أكثر النجمات أناقة في الوطن العربي، ومعروفة بإختياراتها للتصاميم الأنيقة والراقية والتي تتعاون من خلال مع اشهر المصممين. وفي احدى حفلاتها بالمملكة العربية السعودية، اختارت النجمة المصرية جمبسوت باللون الأبيض من توقيع المصمم العالمي زهير مراد.

أنغام بإطلالة الجمبسوت المطرّز

قصّة الجمبسوت جاءت منسدلة، بأرجل واسعة في الجزء السفلي، مع وشاح طويل باللون الأبيض انسدل الى نهاية الجمبسوت حيث منحه اللمسة الملوكية. كذلك تميز الجمبسوت بتطريزاته الذهبية عند الياقة امتدادا الى أعلى الخصر، على شكل هندسي أنيق يتشابه مع رسمة الفيونكة.

جمبسوت أنغام الأبيض يليق جدا بالمناسبات السعيدة والأعراس، والسهرات المسائية، ومن الأفضل ان ترتديه صاحبات القامة الطويلة او المتوسطة الطول حيث يمنحها قواما ممشوقاً.

أنغام بفستان ابيض مع الكاب الضخم

صيحة الكاب الضخم مع فساتين السهرة، تواصل امتدادها في عالم الموضة للعام 2023، وهي موضة مستوحاة من اطلالات الملكات والأميرات حيث تضفي اللوك الفاخر على المرأة. ويمكن اختيار هذه الصيحة بفستان أبيض على مثيل احدى اطلالات الفنانة انغام في إحدى حفلاتها بعد فترة شفائها من وعكتها الصحية.

أنغام بفستان ابيض مع الكاب الضخم

إطلالة أنغام البيضاء جاءت من توقيع نور فتح الله، بفستان بتصميم ضيق متناسق على القوام مع قصة الأوف شولدر بتنورة طويلة ناعمة منسدلة، وجاءت الإطلالة منسقة مع صيحة الكاب الطويل المنسدل بأسلوب طويل ولافت من الخلف حتى الأرض.

اطلالة أنغام

اطلالة أنغام بجمبسوت واسع

الإطلالات باللون الفاتح شملت ايضا جمبسوت تألقت به أنغام في إحدى حفلاتها بالكويت. جاء الجمبسوت بلون فاتح بأرجل فضفاضة مزينة بكسرات عريضة مع فتحة صدر على شكل حرف V، وأكمام قصيرة فضفاضة غطت جزء من الذراعين، وتزين الجزء العلوي كذلك بتطريزات وأحجار ملونة أضفت لمسة أنيقة عليها، ونسقت أنغام مع هذه الإطلالة مجوهرات

اطلالة أنغام بجمبسوت واسع

تناسب هذه القطعة المرأة بكافة مراحلها العمرية، وتمنحها اللوك الحيوي والأنيق بتفاصيل عصرية فلا تترددي بإختيار تصميم مماثل في شهر فبراير لتجديد اطلالتك.

أنغام بفستان كلاسيكي ناعم

فساتين السهرة باللون الأبيض تعد خيارا ممتازا لكل إمرأة تشعر بأنها ترغب ببداية جديدة ومختلفة في العام الجديد، وهو لون يعكس تفاؤلها بالحياة. اختاري من وحي الفنانة أنغام فستاناً بقصّة كلاسيكية بستايل حورية البحر باللّون الأبيض من Rani Zakhem، اتسم بأكمام منسدلة وطويلة على نسق ستايل الكاب.

أنغام بفستان كلاسيكي ناعم

كذلك تميز الفستان بياقة مربعة مطرزة بالقطع الذهبية اللامعة، وهذه اللمسة الذهبية جعلتها تتخلى عن التزّين بعقد على عنقها.

إطلالة شتوية كاجوال بفستان ابيض

بعيدا عن فساتين السهرة الفخمة، يمكن التألق على طريقة النجمة المصرية باللون الأبيض بإطلالة كاجوال انيقة من Elisabetta Franchi، وهي عبارة عن فستان ميدي شتوي مع أزرار عند الصدر ذهبية اللّون. نسقت أنغام مع الإطلالة حذاءً بكعب عالي ميتاليكي.

إطلالة شتوية كاجوال بفستان ابيض

تتميّز أنغام بشكل عام بإطلالات أزيائها ذات التصاميم الناعمة والمحتشمة حيث يشكل ذلك بصمة خاصة فيها ضمن عالم الموضة والأزياء لتبدو دائماً بأبهى إطلالة أنيقة، راقية، كما عودتنا طيلة مشوارها الفني.

قـــــــــــد يهمك أيضأ :

أنغام تحصُد جائزة الفنانة المفضَّلة في حفل "Joy Awards"

النجمة أنغام تستعد لإطلاق مشروع بعنوان "حفلات الخميس"