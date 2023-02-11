القاهرة - لايف ستايل
مهنياً: تتميز بداية هذا الاسبوع بمرحلة مهمة تعطيك الضوء الاخضر لحلحلة الامور العالقة مع انتقال عطارد لينضم الى الشمس وزحل في برج حملا وتدم لك انفراجات كبيرة لتبدأ صفحة جديدة حافلة بالتقدم والازدهار مع وجود القمر في الميزان يوم السبت الذي يشكل مثلثا فلكيا مع برجك من بيت العائلة والاحتفالات الشخصية والسفر فتعيش اجواء مهمة جدا تجعلك تفكر في نفسك باستقرارك في تغيير اسلوب حياتك لكن سوف يكون العنوان العريض للفترة الواقعة ما بين الاحد والثلاثاء
عاطفياً: قد تعيش هذا الاسبوع قصة عاطفية أسطورية، وتمر بأفضل دورة فلكية على الصعيد الشخصي تحت تاثيرات كوكب الحب من برج الحوت اي من البيت الثاني بيت الشهرة يحالفك الحظ في إشاعة السلام والحب وفي تقريب وجهة نظرك ويقدم لك الحب والرومنسية للعازب, تمارس جاذبية كبيرة وربما تصادف شريك حياتك
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج الدلو من السبت 11 شباط إلى السبت 18 شباط 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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