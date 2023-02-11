القاهرة - لايف ستايل
مهنيا: تلتقي الكواكب مجمعة في البيت الثاني ما يعني انك سوف تعيش اسبوعا فلكيا مهما يحمل تاثيرات جيدة ناجحة وراقية وداعمة لكن البداية مع وجود القمر في معاكسة برجك من الميزان يوم السبت لذلك تجنب اي جدال او نقاش او حوار وانتبه من المزاجية فقد تشعر ببعض التوتر وربما تقوم بعمل تندم عليه او تشكك بالنوايا حولك فالضغوط كثيرة والمسؤوليات كبيرة تتحسن الاوضاعمع انتقال القمر الى العقرب بين الاحد والثلاثاء ما يعني اخبار ايجابية جدا جدا
عاطفياً: تبدو اكثر تأقلماً وايجابية على الصعيد العاطفي والعائلي مع وجود الزهرة في موقع مناسب في برج الحوت فتتحسّن اللقاءات الزوجية ويحل السلام والتفاهم والانسجام وتسود المحبة بين الاهل والاولاد للعازب ترافقك تأثيرات ملونة باجمل الالوان دافئة ومستقرة تتعزز العواطف ما يجعلك تظهر حنانا واضحا واهتماما كبيرا وصادقا بالحبيب
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج الجدي من السبت 11 شباط إلى السبت 18 شباط 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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