القاهرة - لايف ستايل
مهنياً: اسبوع جيد وبناء اسبوع ممتاز يحمل اعمال مجدية تجعلك تحقق اهدافك المالية الصحية والمهنية كل التطورات ستكون ناجحة تحت تاثيرات المثلث الفلكي بين القمر من الميزان والشمس من الدلو يوم السبت لتعيش اجواء حافلة بالازدهار والتقدم كل ما تخطط له ينجح يوم مثمر ومفيد لك بحيث تنجح معظم اتصالاتك في تحديد المسار المنشودلكن عليك ان تنظم الاولويات كي تتفادى الفوضى مع وصول القمر الى معاكسة برجك من العقرب
عاطفياً: قلق حيرة ومتاعب عائلية هو العنوان العريض عن هذا الاسبوع من الضروري ان تكون واعيا مع وجود الزهرة في مواجهة برجك من الحوت لذلك حاول ان تتفهم مزاج الشريك واياك ان تفقد اعصابك اذا شعرت بفتور الاجواء العائلية والعاطفية للعازب إياك التهور في إطلاق الاحكام العشوائية يجب أن تأخذ أيضاً بعين الاعتبار أن جوّك الخاص ليس صافياً
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج القوس من السبت 11 شباط إلى السبت 18 شباط 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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