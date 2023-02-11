توقعات مولود برج العقرب من السبت 11 شباط إلى السبت 18 شباط 2023 توقعات مولود برج العقرب من السبت 11 شباط إلى السبت 18 شباط 2023

مهنياً: حاول ان لا ترضخ للمعاكسات الفلكية التي تسبب لك القهر بسبب معاكسة الكواكب من الدلو الشمس زحل وعطارد بالاضافة الى وجود القمر في الميزان يوم السبت الذي يحمل لك ظرفا يؤثر على مجمل حياتك فتدخل في مرحلة فلكية متقلبة مليئة بالمسؤوليات والمتطلبات من الضروري ان تنتبه وتبتعد عن الازمات كن ناضجا وابتعد عن المشاكل.تختفي المعاكسات والتحديات والمواجهات وتكون انطلاقة امرحلة جيدة على مختلف المستويات بين الاحد والثلاثاء

عاطفياً: تبدو اكثر تأقلماً وايجابية فتكون بداية مرحلة جديدة على الصعيد العاطفي والعائلي تتبلور معظم الافكار وتجد للنزاعات حلولاً مناسبة جداً، في هذا الاسبوع الرومانسي فانت ممتلىء سحرا ونشاطا مع وجود كوكب الحب في برج الحوت المائي الصديق الذي يفتح أبواب التواصل وتسوية الخلافات بتحديد النقاط والعمل على إيجاد حلول لها، لذلك لا تتحفظ بل كن تساهلاً فهذه هي فرصتك لإظهار الوجه الآخر لشخصيتك المرنة والمتسامحة