توقعات مولود برج الميزان من السبت 11 شباط إلى السبت 18 شباط 2023

مهنياً: أسبوع هوائي بامتياز مهم جدا يخدم مصالحك ويقدم لك الكثير الكثير من الفرص الايجابية مع انتقال عطارد من الجدي الدلو لينضم الى الشمس وزحل الذي كان يؤثر عليك بشكل مباشر يمنع عليك فرص التقدم بالاضافة الى وجود القمر يوم السبت في برجك حاملا معه اجواء غنية وحافلة بالتقدم والنجاح الذي يؤكد على خطواتك وجهودك التي ستأخذك الى مراكز عالية من المهارة والشهرة تتابع الاحداث الايجابية

عاطفياً: لا تزال الاجواء العاطفية دافئة بحيث يتحدث كوكب الحب من برج الحوت عن لقاءات ايجابية ومفاجئة تقلب المعادلات لصالحك ما يجعلك تعيش علاقات عائلية مناسبة وقد يكون الحب والعشق على جدول اهتماماتك فتبدو مرتاحًا سعيدا مع العائلة والاهل للعازب تعيش اسبوع مناسب ومناخ عاطفي ممتاز ورائع تقوى ثقتك بنفسك ما يجعلك تندفع الى اتخاذ خيارا بالاستقرار كخطوبة او زواج