القاهرة - لايف ستايل
مهنياً: بداية اسبوع مهم يحمل تاثيرات جيدة ناجحة راقية وداعمة مع وجود القمر في الميزان في البيت الثاني الذي يقدم لك فرصة مالية لدعم حملة تخص شخص يبدو مهما جدا لك ولمشاريعك المستقبلية بحيث تميل الى التجديد الجريء وقد تطمح الى مقام أعلى ومركز أفضل كي تتقدم بخطوات كبيرة وناجحة كثف الاتصالات والتحركات وانطلق لتسجيل الاهداف
عاطفياً: يتحدث هذا الاسبوع عن لحظات عائلية وعاطفية مربكة فتشعر بالملل بسبب مواجهة كوكب الزهرة من الحوت الامر الذي يجعلك متطلباً وثائراً معظم الوقت بسبب موجات الغيرة او الشك كن متحفظا ولا توجه اللوم الى الشريك.للعازب, تشتد الانفعالات وتكون مزاجيا وسريع التصرف حاذر من التورط في ازمة او الوقوع ضحية الانفعال والغضب
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج العذراء من السبت 11 شباط إلى السبت 18 شباط 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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