القاهرة - لايف ستايل
مهنياً: بالرغم من انتقال عطارد الى الدلو لينضم الى الشمس وزحل الا انك لا تزال مدعوم من المشتري من الحمل ومن الزهرة من الحوت ما يعني انك في آمان كذلك سوف تعيش بداية اسبوع دسمة تفتح امامك احتمالات جديدة مع وجود القمر في الميزان يوم السبت الذي يخدم مصالحك فتسجل انتصارات كبيرة انتشار راحة واستراحة فلكية وسوف تجد نفسك متفوقاً على الاخرين بدرجات وخطوات عديدة
عاطفياً: لا تزال تنعم باجواء عائلية وعاطفية رومنسية ودافئة تحت تاثيرات الزهرة من الحوت الذي يحمل معه الانسجام وتبدو في احلى حالاتك مستفيدا من الاجواء الرومنسية والسعادة والارتياح ما يجعلك تعوض عن الوقت الضائع انه اسبوع التغيير والانتقال والتحسين والاسفار التي تساعدك على تمتين الروابط. للعازب قد تجد الحبيب الملائم لك والذي يتجاوب مع تطلعاتك واهدافك
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج الأسد من السبت 11 شباط إلى السبت 18 شباط 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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