توقعات مولود برج السرطان من السبت 11 شباط إلى السبت 18 شباط 2023

مهنياً: ترتاح من تاثيرات كوكب عطارد التي كانت تؤثر عليك مباشرة على اعمالك على اسفارك على تنقلات بالاضافة الى ان الجو العام جيد جدا لكن بداية الاسبوع غير مطمئنة مع وجود القمر في الميزان يوم السبت اي في البيت الرابع بيت خصمك منافسك ما يجعلك تعيش ظروفا متدهورة وعاصفة ضاغطة ومتطلبة مما يتسبب في ايقاف الحركة التجارية حاول ان تهدأ وان تحافظ على مكانتك وتتفادى الوقوع في الخسائر

عاطفياً: يعدك كوكب الحب من برج الحوت المائي الصديق باحتفال كبير او بمناسبة غير اعتيادية تخوضها بكثير من الحماسة فترة تحدثك عن حدث عاطفي ومفاجأة سعيدة وافراحا وملذات ولقاءات شخصية عائلية واجتماعية مميزة فتبدو حياتك العاطفية غنية جدا للعازب , قد تجد حلا لمشكلة عالقة منذ فترة وتحقق بعض الامنيات الشخصية كخطوبة او زواج