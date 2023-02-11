توقعات مولود برج الجوزاء من السبت 11 شباط إلى السبت 18 شباط 2023

مهنياً: تبدأ الاسبوع بطريقة جيدة ومناسبة ارتياح فرحة تفهم لقاءات سعيدة مع وجود القمر في برج الميزان الذي يشكل مثلثاً فلكياً هوائياً مع الشمس من برج الدلو فيقدم لك بوادر جيدة للمثابرة ومتابعة الجهود ويزيدك املا وحماسة ونشاط ويرفع من المعنويات ويعزز الثقة بالنفس فترة كريمة وواعدة بالنجاح مميزة على مختلف المستويات.تتابع الاجواء الايجابية على نغمة جيدة ورابحة فتدخل في محطة مهمة تستمر ثلاثة ايام من الاحد الى الثلاثاء مع انتقال القمر الى العقرب

عاطفياً: وجود الزهرة في الحوت المواجه لبرجك يدعوك الى تقدّيم التنازلات في فترة تنذر ببعض المواجهات الشخصية التي تجعلك أمام مفترق طريق ربما تشتبك او يحصل سؤ تفاهم مع الشريك أو الأولاد أو أحد أفراد العائلة، للعازب أسبوع جاف تعاني خلاله من فتور واهمال، وقد تعتقد ان الحبيب يتجاهلك متعمداً اثارة الشكوك والغيرة