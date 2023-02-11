توقعات مولود برج الثور من السبت 11 شباط إلى السبت 18 شباط 2023

مهنياً: تتحسن الظروف مع بداية هذا الاسبوع الواعد مع وجود القمر في الميزان يوم السبت ما يجعلك تعيش يوم مثمر ومميز مليئ بالطاقة الايجابية النشيطة تقوى الحظوظ وتشتد فتتحقق امنياتك وتتفاعل معك الاحداث بطريقة ايجابية وتحصل على فرصة لدعم مؤهلاتك وتقوم برحلة او تشارك بمؤتمر يوم مناسب جدا لتكرار المحاولات ولمتابعة الجهود

عاطفياً: تتبدل المشاعر والمواقع والمواقف لمصلحتك مع وجود الزهرة في برج الحوت الصديق وقد تتحول علاقة صداقة الى علاقة اكثر عمقاً ويكون القلب سعيداً فتفرح لخبر سار في هذا الاسبوع المناسب لتعزيز الشعبية والصداقات وقد تشهد حياتك العائلية حدثا مفرحا ولادة طفل او خطوبة تخص احد الاولاد او الاصدقاء للعازب يتحدث كوكب الحب عن تعارف او لقاء او تطور ايجابي مفاجىء توظفها في سبيل اعادة الامور الى مجراها الطبيعي مع الحبيب