توقعات مولود برج الحمل من السبت 11 شباط إلى السبت 18 شباط 2023

مهنياً: الخبر الابرز انتقال عطارد من مواجهة برجك ما يعني ان المكافأة من الحظ ستأتي سريعة لكن بداية الاسبوع ستكون متطلبة لا تعد بانفراجات مع وجود القمر يوم السبت في برج الميزان المواجه لبرجك الذي يسلط الضؤ على بيت السمعة والشأن العام ما يجعلك تخضع لعدة امتحانات ونتيجة هذه الامتحانات قد يتحدد مصيرك لذلك سوف تحتاج الى المهنية العالية والتصرف بمسؤولية اكبر

عاطفياً: قد تتدهور العلاقة مع الشريك وتصل الامور الى حافة الهاوية بسبب عدم التفاهم والسبب التاثيرات الضاغطة من وجود الزهرة في برج الحوت الذي يجعل الاوضاع العاطفية والعائلية دقيقة جدا تسبب لك مواقف نزاعية فلا تقحم نفسك في مواقف صعبة للعازب اسبوع ضاغط تثير النزاعات في حياتك العاطفية حاول ان تتنازل قليلا وان تعتمد لغة الحوار مع الحبيب