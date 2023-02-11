صدمة كبيرة لوفاة البلوجر دينا صبحي.. ومتابعوها: «كانت من أطيب الناس»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الصدمة، انتابت أصدقاء وأقارب البلوجر ومصممة الأزياء الشهيرة دينا صبحي، وذلك لوفاتها بشكل مفاجئ، ما سبب شعورًا بالدهشة الكبيرة بين أقاربها وكذلك متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وسرعان ما تحولت حسابات البلوجر الشهيرة دينا صبحي، عبر منصات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«انستجرام»، لدفاتر عزاء من قبل أصدقائها ومحبيها وكذلك أفراد أسرتهم، الذين عبروا جميعهم عن الصدمة التي أصابتهم بنبأ وفاتها، دون الكشف عن سبب الوفاة حتى الآن.

كلمات مؤثرة بعد وفاة البلوجر دينا صبحي

تعددت كلمات النعي المؤثرة من قبل أصدقاء ومتابعين البلوجر ومصممة الأزياء الشهيرة دينا صبحي، التي جاء من أبرزها: «مش عارفة أقول إيه، قلبي موجوع عليكي يا دينا وعلى شبابك يا حبيبتي»، «البنت دي معرفهاش، بس كنت متابعاها، كانت محترمة جدًا، وبتشتغل على نفسها كتير».

معلومات عن البلوجر الشهيرة دينا صبحي

وخلال السطور الآتية، نستعرض أبرز معلومات عن البلوجر دينا صبحي، وفق حساباتها على منصتي «فيس بوك»، و«انستجرام».

- تدعى دينا صبحي بشير.

- عملت في مجال تصميم الأزياء قبل عدة أعوام.

- تميزت بمساعدتها للفتيات في كيفية اختيار الملابس المناسبة لهن، من خلال طرحها أفكار مميزة.

- يتابعها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، 224 ألف شخص.

- ظهرت في العديد من اللقاءات التلفزيونية، التي قدمت خلالها نصائح للفتيات لكيفية تنسيق ملابسهن.