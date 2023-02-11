كيف تغيرت ملامح طفلة «ڤولا ڤولا بالومبالا» بعد 37 سنة؟.. وقصة تطبيق أطلقته للسيدات فقط

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بملامحها الطفولية البريئة التي تميزت بجمالها الأخاذ، وصوتها الجذاب إلى جانب طلاقتها بالإيطالية والعربية، اشتهرت في ثمانينات القرن الماضي بأغنية الطفولة «Vola Palombella - طيري طيري يا عصفورة»، التي سرعان ما أثرت في نفوس كافة الصغار حينها، وباتت ترددها الأجيال المختلفة وصولًا بجيل التسعينيات وأوائل الألفينات، وعلى الرغم من هذا النجاح الساحق للأغنية العالمية، إلا أن صاحبتها الطفلة اللبنانية، نادينا ظاريفا، اختفت لأعوام طويلة، حتى عاودت الظهور مجددًا في السنوات الأخيرة عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي.

في تصريحات خاصة لـ «هن»، كشفت نادينا ظريفة، كواليس أغنية الطفولة الشهيرة، وكذلك حبها للغناء، وحصدها عددًا من الجوائز به منذ أن كانت صغيرة، وكذلك حرصها على تقديم كل ما هو جديد من حين لآخر في عدد من المجالات المختلفة، التي انتهت مؤخرًا، لإطلاق تطبيق خاص باللياقة البدنية، لتمكين المرأة من ممارسة الرياضة في المنزل.

كواليس أغنية «طيري طيري يا عصفورة»

«أغنية Vola Palombell، قدمتها بمهرجان زكينو دورو للأطفال بإيطاليا، ونلت الميدالية الذهبية عام 1986 في الغناء بعدها».. حسب نادينا ظريفة، التي كانت تبلغ من العمر حينها 7 أعوام.

بعد سنوات من إطلاق أغنيتها الشهيرة، انتقلت «نادينا» للعيش مع أسرتها في كندا، وإلى جانب احترافها الغناء قررت احتراف رياضة السباحة أيضًا، حتى شاركت في عدد من المسابقات بكندا والولايات المتحدة ولبنان.

فرحة عارمة تنتاب «نادينا» حين يتذكر الناس لأغنيتها الشهيرة في الطفولة: «أنا ممتنة للغاية لما جلبته ڤولا ڤولا بالومبالا في حياتي، وأحب سماع القصص الفردية من أشخاص عن كيفية تأثير ڤولا ڤولا على طفولتهم وحياتهم، حتى يومنا هذا، ما زلت أحصل على مقاطع فيديوهات من المعجبين يلعبون أغنيتي ڤولا ڤولا، أو حتى الأهل اللذين يلعبون هذه الأغنية لأطفالهم وأراهم يغنوها ويرقصون عليها».

أما عن عودتها للغناء مرة أخرى، كشفت صاحبة أغنية الطفولة الشهيرة، تركيزها في الوقت الحالي، على إطلاق تطبيق رياضي، لتشجيع النساء على ممارسة الرياضة في المنزل، وفي خلال الصيف المقبل، ستطرح أغنية جديدة لها ستكون مفاجأة للجمهور.

إطلاق تطبيق للنساء لممارسة الرياضة في المنزل

ومع حرصها الدائم على التميز في العديد من النشاطات المختلفة، أطلقت الفنانة والرياضية اللبنانية نادين ظريفة، تطبيقًا خاص بالنساء، وذلك بمساعدة زوجها، وتتمثل فكرته في تجميع كافة تمرينات اللياقة البدنية، التي يمكن للنساء ممارستها في المنزل، والحفاظ على لياقتهن البدنية، دون الحاجة للذهاب إلى صالات الألعاب الرياضية، أو الخروج من باب منزلهن.

«النساء اللاتي ليس لديهن فكرة كيف أو من أين يبدأن، أو إذا بدأن برنامجا للمبتدآت وكان صعبًا يستسلمن، أريد مساعدة النساء على البدء، لذلك أنا متأكدة من أن مقاطع الفيديوهات الخاصة بي سهلة المتابعة للغاية وكذلك التحقق».. حسب «نادينا».