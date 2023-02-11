كيف تستعد الأمهات للفصل الدراسي الثاني؟.. خبيرة إرشاد أسري تجيب

القاهرة - سمر حسين - ماما

مع انتهاء إجازة نصف العام التي قضى فيها الكثير من الطلاب أوقاتًا ممتعة في معرض الكتاب 2023، وأنشطة أخرى بين الخروج مع الأصدقاء أو ممارسة الألعاب الإلكترونية في المنزل، تعود الدراسة من جديد لكن تتساءل الأمهات عن كيف نستعد للفصل الدراسي الثاني؟، وهو السؤال التي أجابت عليه داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر وأخصائي صحة نفسية وإرشاد أسري، خلال حديثها لـ«هن»، وكيف تهيئ الأمهات اولادهن لاستقبال الترم الثاني.

كيف تهيئ الأمهات أولادها للفصل الدراسي الثاني؟

كيف نستعد للفصل الدراسي الثاني؟، أولًا، التهيئة النفسية للأنباء لاستقبال الترم الثاني، وذلك من خلال خلق جو هادئ للبيت وتهيئة مكان مناسب للمذاكرة بعيدًا عن المشتتات، كما يجب أن يكون جيد الإضاءة والتهوية، بالإضافة لذلك، يجب تحفيزهم على المذاكرة والبعد نهائيًا عن الكلمات المحبطة وإلقاء اللوم والعتاب على نتيجة الترم الأول، فما يجب عمله الآن، هو التركيز على أسباب الإخفاق في الترم الاول ومعالجته.

استعدي للفصل الدراسي الثاني بتنظيم الوقت

من استعدادات الفصل الدراسي الثاني أيضًا، تنظيم الوقت، من بداية الترم فيجب أن يكون هناك جدول معد بشكل جيد به وقتًا للمذاكرة وآخر للراحة وممارسة الهوايات المختلفة، إذ إن حسن إدارة الوقت يؤدي إلى النجاح والتفوق، وعلى الأمهات أيضًا الاهتمام بالتغذية السليمة، بسبب الارتباط المباشر بين التغذية السليمة والقدرة على التركيز والنشاط، وتضم مجموعة من العناصر الغذائية الصحية منها الأسماك، الخضروات، البروتين، وكذلك المكسرات وغيرها من الأطعمة التي تقوي الذاكرة وتساعد على التركيز.

تقليل أو تجنب الخلافات الأسرية الزوجية أمام الأبناء، خاصة الأطفال، إذ يتأثر الأبناء بالخلافات الأسرية، وينعكس ذلك على المذاكرة، لذا يجب الاهتمام بإبعاد الأبناء عن المشاحنات الزوجية.