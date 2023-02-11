وجبات على «قد الإيد» لتجهيز لانش بوكس المدارس.. منها الجبنة القريش

القاهرة - سمر حسين - ماما

مع بداية الفصل الدراسي الجديد، تبحث الأمهات دائمًا عن تحضير الأطعمة المختلفة لأطفالهن في المدرسة، ومن أكبر العقبات هي تحضير اللانش بوكس بالإضافة إلى الواجبات المدرسية، لذا ترغب الأمهات في معرفة وجبات على «قد الإيد» لتجهيز لانش بوكس المدارس.

وجبات على «قد الإيد» لتجهيز لانش بوكس المدارس

وأوضحت الدكتورة عاليا صلاح، أخصائية التغذية العلاجية والسمنة خلال حديثها لـ «هن»أنه لتجهيز لانش بوكس المدارس بوجبات على قد الإيد، لابد أن تحتوي على العناصر الغذائية اللازمة للجسم: «لازم الأم تاخد بالها إن السندوتشات فيها الـ3 مجموعات غذائية، وهي النشويات الكاملة، البروتين والدهون الصحية، وده يساعد الطفل أنه يكبر بصورة صحية».

أما أهم الأفكار لتحضير لانش بوكس المدارس على قد الإيد، يمكن للأم أن تستبدل العيش الفينو بالعيش المخبوز من القمح الكامل ويفضل الابتعاد عن الدقيق الأبيض: «العيش البلدي صحي أكتر من الفينو لأن الاستفادة كلها بتكون في القشرة الخارجية للقمح، عشان كدا مهم أكتر بالنسبة لصحة الطفل ومش مكلف أو ممكن تستخدم الشوفان في السندوتشات».

وجبات صحية في اللانش بوكس

وفي حديث سابق لـ«هن»، قالت الدكتور سماح سليمان، استشاري التغذية العلاجية، إنّ هناك مجموعة من الأطعمة يجب أن تتجنبها الأمهات خلال إعداد اللانش بوكس، لأنها تسبب خمول الأطفال في أثناء الدراسة ومنها، ساندويتشات الشوكولاتة، المربى، الأطعمة ذات الدهون العالية مثل المقليات والمشروبات الغازية التي تحتوي على نسبة سكر عالية.

ونصحت «سماح»، الأمهات بالابتعاد عن السكريات لأنها تسبب الخمول للطفل، بالإضافة إلى ضرورة تجنب المعجنات البيضاء لأنها تحتوي على نسبة من السكر أيضًا، فترفع الأنسولين وتقلله بسرعة وبالتالي تشعر الجسم بالخمول الذي يفقد الطفل استيعابه، لكن من الضروري الحفاظ على العيش الغامق «عيش بلدي بردة»، تناول الخضروات والفواكه، وساندويتشات البروتين الصحي التي منها الجبنة البيضاء القريش أو العادية والبيض، بالإضافة إلى ضرورة تناول الأسماك لاحتوائها على نسبة عالية من الأوميجا 3، الذى يعمل على تنشيط الذهن.